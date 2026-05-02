Opel'den 350 bin TL İndirim! Mayıs 2026 Fiyat Listesi Yayınlandı

Opel'in Mayıs 2026 sıfır araç fiyatları belli oldu. Bu ay öne çıkan pek çok fırsat bulunuyor. Bunların başında elektrikli Opel Grandland geliyor.

Arda Özünaldım
⚡ Önemli Bilgiler

  • Opel Corsa'nın 1,2 litrelik motor içeren modeli için Mayıs 2026'da 140 bin TL indirim bulunuyor. Araç normalde 1 milyon 535 bin TL fiyat etiketine sahip olsa da indirimle birlikte bu ücret 1 milyon 395 bin TL'ye geriliyor.
  • Elektrikli Opel Grandland'ın 239 kW gücündeki dört çeker modelinin fiyatı normalde 4 milyon 222 bin TL ama indirimle birlikte bu ücret 3 milyon 872 bin TL'ye düşüyor.
  • Elektrikli Opel Frontera, indirimlerde öne çıkan başka bir model. 1 milyon 894 bin TL'ye satılan bu model, 294 bin TL'lik indirimle birlikte 1 milyon 600 bin TL'ye alıcısını buluyor.

Opel'in Mayıs 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla birlikte Mayıs ayında sıfır araç fiyatların ne kadar fiyata sahip olduğu netlik kazandı. Öne çıkan model ise Corsa oldu. Devam eden kampanya kapsamında aracı olduğundan daha uygun fiyata almak mümkün hâle geliyor.

Opel Mayıs 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?

Opel'in yeni paylaştığı resmî fiyat listesinde birçok otomobil yer alıyor. Bunların arasında belirli bir süreliğine geçerli olan fırsat kapsamında indirimli fiyata sunulan Corsa ve elektrikli Frontera gibi modeller de mevcut. Tabii ki belirli kampanyalar için çeşitli şartların olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Opel Corsa'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
1.2 litrelik motor, 100 beygir, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 535 bin TL 1 milyon 395 bin TL
Hibrit, 1.2 motor, 110 beygir, 6 ileri otomatik Edition 1 milyon 999 bin TL -
Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik GS 2 milyon 119 bin TL -

100 beygir gücü üreten, 1,2 litrelik motora sahip 6 ileri manuel vitesli model, Edition donanımı ile 1 milyon 535 bin TL'ye satılıyor fakat kampanya sayesinde nakit alımlarda 1 milyon 395 bin TL'lik fiyat etiketine sahip oluyor. Yani 140 bin TL'lik indirim söz konusu. 1,2 litrelik motorun hibrit sistemle desteklenen, 145 beygir gücü sunan otomatik vitesli versiyon için (GS donanım= 2 milyon 219 TL fiyat etiketi belirlendi.

Elektrikli Opel Corsa'nın Fiyatı Ne Kadar?

Motor Donanım Fiyat
100 kW GS 2 milyon 101 bin TL

Elektrikli Opel Corsa'nın 100 kW (136 beygir) gücünde motora sahip sürümü, GS donanımı ile 2 milyon 101 bin TL'ye satılıyor. Mayıs ayına özel olarak siyah tavan ve metalik renk seçeneklerinin ücretsiz olarak sunulduğunu belirtelim. Tabii, bu markanın Türkiye distribütörü tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceği için kampanyadan yararlanmadan önce hâlâ geçerli olup olmadığını incelemekte fayda var.

Opel Frontera'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik Edition 2 milyon 221 bin TL
Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik GS 2 milyon 342 bin TL

Elektrikli Opel Frontera'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
44 kWh kapasiteli batarya GS 1 milyon 894 bin TL 1 milyon 600 bin TL
54 kWh kapasiteli batarya GS 2 milyon 9 bin TL -

Opel Mokka'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
1.2 litrelik motor, 136 beygir, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 988 bin TL
Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites GS 2 milyon 650 bin TL

Opel Mokka GSE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
207 kW GSE 3 milyon 570 bin TL 3 milyon 250 bin TL

Opel Grandland'ın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites Edition 3 milyon 102 bin TL
Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites GS 3 milyon 179 bin TL

Elektrikli Opel Grandland'ın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
157 kW Edition 3 milyon 460 bin TL -
239 kW (Dört Çeker) GS 4 milyon 222 bin TL 3 milyon 872 bin TL

Elektrikli Opel Combo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
100 kW Edition 2 milyon 200 bin TL

Opel Combo Cargo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate XL 1 milyon 570 bin TL
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 334 bin TL
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Edition XL 1 milyon 371 bin TL
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Ultimate XL 1 milyon 437 bin TL

Opel Combo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Essential 1 milyon 797 bin TL -
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Edition 2 milyon 3 bin TL -
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate 2 milyon 133 bin TL 1 milyon 950 bin TL
1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Essential 1 milyon 631 bin TL -

Opel Zafira'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Edition Plus XL 2 milyon 516 bin TL 2 milyon 430 bin TL
2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate XL 2 milyon 675 bin TL 2 milyon 590 bin TL

Opel Movano'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 3,5 Ton 1 milyon 949 bin TL

Opel Movano Minibüs'ün Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat
2.2 litrelik motor, 140 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 4 Ton 2 milyon 588 bin TL
2.2 litrelik motor, 140 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 4 Ton 2 milyon 482 bin TL

Editörün Yorumu

Opel'in Mayıs 2026 sıfır araç fiyatlarını genel olarak yüksek bulduğumu belirtmeliyim. Tabii, şu an mevcut pazarı göz önüne aldığımızda kampanyaların yine de etkileyici seviyede olduğunu söyleyebilirim. Örneğin elektrikli Opel Grandland için 350 bin TL'lik bir düşüş söz konusu. Bu açıdan bakıldığıda epey değerli fırsatlar olduğunu görüyoruz.

Teknoloji tutkunu ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan bir editör. Gazetecilik alanındaki lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tamamladı. Tamindir bünyesinde; akıllı telefon, yazılım güncellemeleri, oyun ve yapay zeka haberleri yazıyor. Karmaşık teknolojik konuları, okuyuculara hız, anlaşılırlık ve basitlik önceliğiyle aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: https://fiyatlisteleri.opel.com.tr/Assets/files/Opel_Tum_Modeller_Fiyat_Listesi2.5.2026.pdf

