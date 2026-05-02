Opel'den 350 bin TL İndirim! Mayıs 2026 Fiyat Listesi Yayınlandı

Opel'in Mayıs 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla birlikte Mayıs ayında sıfır araç fiyatların ne kadar fiyata sahip olduğu netlik kazandı. Öne çıkan model ise Corsa oldu. Devam eden kampanya kapsamında aracı olduğundan daha uygun fiyata almak mümkün hâle geliyor.

Opel Mayıs 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?

Opel'in yeni paylaştığı resmî fiyat listesinde birçok otomobil yer alıyor. Bunların arasında belirli bir süreliğine geçerli olan fırsat kapsamında indirimli fiyata sunulan Corsa ve elektrikli Frontera gibi modeller de mevcut. Tabii ki belirli kampanyalar için çeşitli şartların olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Opel Corsa'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 1.2 litrelik motor, 100 beygir, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 535 bin TL 1 milyon 395 bin TL Hibrit, 1.2 motor, 110 beygir, 6 ileri otomatik Edition 1 milyon 999 bin TL - Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik GS 2 milyon 119 bin TL -

100 beygir gücü üreten, 1,2 litrelik motora sahip 6 ileri manuel vitesli model, Edition donanımı ile 1 milyon 535 bin TL'ye satılıyor fakat kampanya sayesinde nakit alımlarda 1 milyon 395 bin TL'lik fiyat etiketine sahip oluyor. Yani 140 bin TL'lik indirim söz konusu. 1,2 litrelik motorun hibrit sistemle desteklenen, 145 beygir gücü sunan otomatik vitesli versiyon için (GS donanım= 2 milyon 219 TL fiyat etiketi belirlendi.

Elektrikli Opel Corsa'nın Fiyatı Ne Kadar?

Motor Donanım Fiyat 100 kW GS 2 milyon 101 bin TL

Elektrikli Opel Corsa'nın 100 kW (136 beygir) gücünde motora sahip sürümü, GS donanımı ile 2 milyon 101 bin TL'ye satılıyor. Mayıs ayına özel olarak siyah tavan ve metalik renk seçeneklerinin ücretsiz olarak sunulduğunu belirtelim. Tabii, bu markanın Türkiye distribütörü tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceği için kampanyadan yararlanmadan önce hâlâ geçerli olup olmadığını incelemekte fayda var.

Opel Frontera'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik Edition 2 milyon 221 bin TL Hibrit, 1.2 motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik GS 2 milyon 342 bin TL

Elektrikli Opel Frontera'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 44 kWh kapasiteli batarya GS 1 milyon 894 bin TL 1 milyon 600 bin TL 54 kWh kapasiteli batarya GS 2 milyon 9 bin TL -

Opel Mokka'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat 1.2 litrelik motor, 136 beygir, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 988 bin TL Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites GS 2 milyon 650 bin TL

Opel Mokka GSE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 207 kW GSE 3 milyon 570 bin TL 3 milyon 250 bin TL

Opel Grandland'ın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites Edition 3 milyon 102 bin TL Hibrit, 1.2 litrelik motor, 145 beygir, 6 ileri otomatik vites GS 3 milyon 179 bin TL

Elektrikli Opel Grandland'ın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 157 kW Edition 3 milyon 460 bin TL - 239 kW (Dört Çeker) GS 4 milyon 222 bin TL 3 milyon 872 bin TL

Elektrikli Opel Combo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat 100 kW Edition 2 milyon 200 bin TL

Opel Combo Cargo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate XL 1 milyon 570 bin TL 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Edition 1 milyon 334 bin TL 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Edition XL 1 milyon 371 bin TL 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Ultimate XL 1 milyon 437 bin TL

Opel Combo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Essential 1 milyon 797 bin TL - 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Edition 2 milyon 3 bin TL - 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate 2 milyon 133 bin TL 1 milyon 950 bin TL 1.5 litrelik motor, 130 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites Essential 1 milyon 631 bin TL -

Opel Zafira'nın Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat İndirimli Fiyat 2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Edition Plus XL 2 milyon 516 bin TL 2 milyon 430 bin TL 2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 8 ileri otomatik vites Ultimate XL 2 milyon 675 bin TL 2 milyon 590 bin TL

Opel Movano'nun Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat 2.2 litrelik motor, 180 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 3,5 Ton 1 milyon 949 bin TL

Opel Movano Minibüs'ün Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat 2.2 litrelik motor, 140 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 4 Ton 2 milyon 588 bin TL 2.2 litrelik motor, 140 beygir, dizel, 6 ileri manuel vites L4H2 15m3 4 Ton 2 milyon 482 bin TL

Editörün Yorumu

Opel'in Mayıs 2026 sıfır araç fiyatlarını genel olarak yüksek bulduğumu belirtmeliyim. Tabii, şu an mevcut pazarı göz önüne aldığımızda kampanyaların yine de etkileyici seviyede olduğunu söyleyebilirim. Örneğin elektrikli Opel Grandland için 350 bin TL'lik bir düşüş söz konusu. Bu açıdan bakıldığıda epey değerli fırsatlar olduğunu görüyoruz.