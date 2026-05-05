Apple, Türkiye'deki iPhone'lara Zam Yaptı! Fiyatlar Cep Yakıyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Apple, iPhone'lar için yeni bir zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de satılan iPhone'ların fiyatı önemli ölçüde arttı. Bunlar arasında geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 17e modeli de yer alıyor. En pahalı iPhone'un 200 bin TL'ye dayandığını belirtelim. Peki, güncel iPhone fiyatları kaç TL?

Türkiye'de Zam Sonrası iPhone'ların Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Teknoloji devi Apple tarafından alınan zam kararı sonrasında en pahalı iPhone 200 bin TL'ye dayandı. iPhone 17e ise 59 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone Modeli Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Miktarı Zam Oranı iPhone 17 (256 GB) 77.999 TL 84.999 TL 7.000 TL %8,97 iPhone 17 (512 GB) 89.999 TL 98.999 TL 9.000 TL %10,00 iPhone Air (256 GB) 97.999 TL 107.999 TL 10.000 TL %10,20 iPhone Air (512 GB) 109.999 TL 121.999 TL 12.000 TL %10,91 iPhone Air (1 TB) 121.999 TL 135.999 TL 14.000 TL %11,48 iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL 119.999 TL 12.000 TL %11,11 iPhone 17 Pro (512 GB) 119.999 TL 133.999 TL 14.000 TL %11,67 iPhone 17 Pro (1 TB) 131.999 TL 147.999 TL 16.000 TL %12,12 iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119.999 TL 132.999 TL 13.000 TL %10,83 iPhone 17 Pro Max (512 GB) 131.999 TL 146.999 TL 15.000 TL %11,36 iPhone 17 Pro Max (1 TB) 143.999 TL 160.999 TL 17.000 TL %11,81 iPhone 17 Pro Max (2 TB) 168.999 TL 188.999 TL 20.000 TL %11,83 iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL 59.999 TL 5.000 TL %9,09 iPhone 17e (512 GB) 66.999 TL 73.999 TL 7.000 TL %10,45

Güncelleniyor...