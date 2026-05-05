Apple, Türkiye'deki iPhone'lara Zam Yaptı! Fiyatlar Cep Yakıyor
Apple Türkiye, iPhone 17e'den iPhone 17 Pro Max'e kadar çok sayıda telefona zam yaptı. Peki, Türkiye'de satılan iPhone'lar kaç TL oldu? İşte detaylar!
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple Türkiye'de iPhone'lara zam yaptı.
- En Pahalı iPhone 200 bin TL'ye dayandı.
- iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı 59 bin 999 TL'ye yükseldi.
Apple, iPhone'lar için yeni bir zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de satılan iPhone'ların fiyatı önemli ölçüde arttı. Bunlar arasında geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 17e modeli de yer alıyor. En pahalı iPhone'un 200 bin TL'ye dayandığını belirtelim. Peki, güncel iPhone fiyatları kaç TL?
Türkiye'de Zam Sonrası iPhone'ların Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Teknoloji devi Apple tarafından alınan zam kararı sonrasında en pahalı iPhone 200 bin TL'ye dayandı. iPhone 17e ise 59 bin 999 TL'ye yükseldi.
|iPhone Modeli
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Zam Miktarı
|Zam Oranı
|iPhone 17 (256 GB)
|77.999 TL
|84.999 TL
|7.000 TL
|%8,97
|iPhone 17 (512 GB)
|89.999 TL
|98.999 TL
|9.000 TL
|%10,00
|iPhone Air (256 GB)
|97.999 TL
|107.999 TL
|10.000 TL
|%10,20
|iPhone Air (512 GB)
|109.999 TL
|121.999 TL
|12.000 TL
|%10,91
|iPhone Air (1 TB)
|121.999 TL
|135.999 TL
|14.000 TL
|%11,48
|iPhone 17 Pro (256 GB)
|107.999 TL
|119.999 TL
|12.000 TL
|%11,11
|iPhone 17 Pro (512 GB)
|119.999 TL
|133.999 TL
|14.000 TL
|%11,67
|iPhone 17 Pro (1 TB)
|131.999 TL
|147.999 TL
|16.000 TL
|%12,12
|iPhone 17 Pro Max (256 GB)
|119.999 TL
|132.999 TL
|13.000 TL
|%10,83
|iPhone 17 Pro Max (512 GB)
|131.999 TL
|146.999 TL
|15.000 TL
|%11,36
|iPhone 17 Pro Max (1 TB)
|143.999 TL
|160.999 TL
|17.000 TL
|%11,81
|iPhone 17 Pro Max (2 TB)
|168.999 TL
|188.999 TL
|20.000 TL
|%11,83
|iPhone 17e (256 GB)
|54.999 TL
|59.999 TL
|5.000 TL
|%9,09
|iPhone 17e (512 GB)
|66.999 TL
|73.999 TL
|7.000 TL
|%10,45
Güncelleniyor...