Samsung’dan Müjde! Sadece Galaxy S26'da Olan Özellik Eski Modellere Geliyor
Samsung’un Galaxy S26 serisi ile sunduğu Döküman Tarama özelliği, One UI 8.5 güncellemesiyle eski modellere de geliyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy S26 serisi ile gelen Döküman Tarama özelliğini One UI 8.5 ile eski modellere de sunmaya hazırlanıyor.
- Kamera uygulamasında yer alan yeni özellik, birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyasında birleştirmeyi mümkün kılıyor.
- One UI 8.5, ilk olarak Galaxy S25 serisine gelecek. Diğer modellere ise kademeli olarak sunulacak
Samsung, mart ayında tanıttığı Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunduğu Döküman Tarama özelliğini daha fazla kullanıcı için yayınlamaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özellik, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte bazı eski Galaxy modellerine de sunulacak. Peki Döküman Tarama özelliği tam olarak ne işe yarıyor?
Samsung Döküman Tarama Özelliği Nedir?
Yakın zamanda daha fazla cihaza sunulacak olan kamera uygulamasındaki Döküman Tarama özelliği, belge tarama deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor. Aslında bugüne kadar da belge taramak mümkündü ancak birden fazla sayfa tarandığında bu belgeler tek bir PDF dosyasında birleştirilemiyordu.
Her sayfa ayrı bir PDF olarak kaydedildiği için özellikle birden fazla dokümanı tek dosyada sunmak gerektiğinde kullanıcılar için oldukça zahmetli hâle geliyordu. Yeni Döküman Tarama özelliği ise bunu kolaylaştırarak birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyasında toplama imkânı sunuyor.
Bu özellik şu anda yalnızca Samsung Galaxy S26 serisinde kullanılabiliyor çünkü yenilik, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte geliyor ve bu kararlı sürüm şimdilik sadece bu seride mevcut. Zaten kutudan direkt yeni sürümle çıkıyorlar. Ancak neyse ki çok yakında daha fazla Galaxy modeline de sunulacak. Peki One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Döküman Tarama özelliğini alacak modeller hangileri olacak?
Hangi Samsung Modelleri Döküman Tarama Özelliğini Alacak?
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G & 5G), A16 (4G & 5G), A15 (4G & 5G)
- Galaxy A07 (4G & 5G), A06 (4G & 5G)
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M36, M35, M34, M33
- Galaxy M17, M16, M15
- Galaxy M07, M06
Galaxy F Serisi
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S11, S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, A11+
- Galaxy Tab A9, A9+
- Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Mevcut bilgilere göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesini birçok cihaza sunmaya hazırlanıyor. Galaxy S serisine baktığımızda Galaxy S25, S24, S23 ve S22 serilerinin bu güncellemeyi alacağı görülüyor. Galaxy S25 serisi için güncellemenin mayıs ayının başında dağıtılmaya başlanması beklenirken diğer seriler için henüz net bir tarih paylaşılmış değil.
Katlanabilir telefon tarafında ise Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Fold 6, Z Fold 5 ve Z Fold 4 serileri yeni sürüme kavuşacak. Uygun fiyatlı modellerde de kapsam oldukça geniş. Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A26, A25, A17, A16, A15, A07 ve A06 gibi popüler cihazlar da güncelleme listesinde yer alıyor.
Öte yandan Galaxy M serisinde de Galaxy M56, M55, M55s, M36, M17 ve M07 modellerinin One UI 8.5 güncellemesini alması bekleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?
Samsung, One UI 8.5 için henüz resmi bir yayın takvimi paylaşmış değil. Ancak güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağı tahmin ediliyor. Galaxy S25 serisinin mayıs ayının başında güncellemeyi alacağını zaten belirtmiştik. Diğer Galaxy S, Z, A ve M serisi modellerin ise ilerleyen aylarda yükseltilmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Editörün Yorumu
Samsung’un One UI 8.5 dağıtım sürecinde biraz geç kaldığını daha önce de söylemiştim. Görünen o ki bu konuda yalnız değilim. Ancak güncelleme geldiğinde Döküman Tarama özelliğinin ciddi anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Ben de zaman zaman birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyasında birleştirmek zorunda kalıyorum fakat mevcut özellik bu konuda yeterince pratik değil. Neyse ki kamera uygulamasına eklenen yeni özellik, bunu çok daha kolay hâle getirecek.