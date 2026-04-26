Samsung’dan Müjde! Sadece Galaxy S26'da Olan Özellik Eski Modellere Geliyor

Samsung, mart ayında tanıttığı Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunduğu Döküman Tarama özelliğini daha fazla kullanıcı için yayınlamaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özellik, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte bazı eski Galaxy modellerine de sunulacak. Peki Döküman Tarama özelliği tam olarak ne işe yarıyor?

Samsung Döküman Tarama Özelliği Nedir?

Yakın zamanda daha fazla cihaza sunulacak olan kamera uygulamasındaki Döküman Tarama özelliği, belge tarama deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor. Aslında bugüne kadar da belge taramak mümkündü ancak birden fazla sayfa tarandığında bu belgeler tek bir PDF dosyasında birleştirilemiyordu.

Her sayfa ayrı bir PDF olarak kaydedildiği için özellikle birden fazla dokümanı tek dosyada sunmak gerektiğinde kullanıcılar için oldukça zahmetli hâle geliyordu. Yeni Döküman Tarama özelliği ise bunu kolaylaştırarak birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyasında toplama imkânı sunuyor.

Bu özellik şu anda yalnızca Samsung Galaxy S26 serisinde kullanılabiliyor çünkü yenilik, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte geliyor ve bu kararlı sürüm şimdilik sadece bu seride mevcut. Zaten kutudan direkt yeni sürümle çıkıyorlar. Ancak neyse ki çok yakında daha fazla Galaxy modeline de sunulacak. Peki One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Döküman Tarama özelliğini alacak modeller hangileri olacak?

Hangi Samsung Modelleri Döküman Tarama Özelliğini Alacak?

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G & 5G), A16 (4G & 5G), A15 (4G & 5G)

Galaxy A07 (4G & 5G), A06 (4G & 5G)

Galaxy M Serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M35, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06

Galaxy F Serisi

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S11, S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, A11+

Galaxy Tab A9, A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Mevcut bilgilere göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesini birçok cihaza sunmaya hazırlanıyor. Galaxy S serisine baktığımızda Galaxy S25, S24, S23 ve S22 serilerinin bu güncellemeyi alacağı görülüyor. Galaxy S25 serisi için güncellemenin mayıs ayının başında dağıtılmaya başlanması beklenirken diğer seriler için henüz net bir tarih paylaşılmış değil.

Katlanabilir telefon tarafında ise Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Fold 6, Z Fold 5 ve Z Fold 4 serileri yeni sürüme kavuşacak. Uygun fiyatlı modellerde de kapsam oldukça geniş. Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A26, A25, A17, A16, A15, A07 ve A06 gibi popüler cihazlar da güncelleme listesinde yer alıyor.

Öte yandan Galaxy M serisinde de Galaxy M56, M55, M55s, M36, M17 ve M07 modellerinin One UI 8.5 güncellemesini alması bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, One UI 8.5 için henüz resmi bir yayın takvimi paylaşmış değil. Ancak güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağı tahmin ediliyor. Galaxy S25 serisinin mayıs ayının başında güncellemeyi alacağını zaten belirtmiştik. Diğer Galaxy S, Z, A ve M serisi modellerin ise ilerleyen aylarda yükseltilmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Samsung’un One UI 8.5 dağıtım sürecinde biraz geç kaldığını daha önce de söylemiştim. Görünen o ki bu konuda yalnız değilim. Ancak güncelleme geldiğinde Döküman Tarama özelliğinin ciddi anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Ben de zaman zaman birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyasında birleştirmek zorunda kalıyorum fakat mevcut özellik bu konuda yeterince pratik değil. Neyse ki kamera uygulamasına eklenen yeni özellik, bunu çok daha kolay hâle getirecek.