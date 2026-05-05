Samsung'un 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu One UI 9'da Ortaya Çıktı!

Samsung’un yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cihaz, kısa süre önce Güney Koreli markanın yeni arayüzü One UI 9 içerisinde ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 One UI 9'da Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları One UI 9 arayüzünde Galaxy Z Fold 8’e ait bazı görseller tespit etti. Bunlara baktığımızda telefonun genel tasarımıyla ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Bu son sızıntı cihazla ilgili geçmişte paylaşılan render görselleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Yani çok yüksek ihtimalle Galaxy Z Fold 8'in tasarımı kesinleşti diyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8’in tasarımına baktığımızda selefiyle benzer bir yapıda olacağını görebiliyoruz. Fakat burada bazı kritik farklılıklar olacak. Örneğin ürünün kapak ekranındaki selfie kamerası selefine göre daha küçük olacak. Bununla birlikte yan çerçeveleri daha ince olacak. Bu da daha fazla ekran alanı anlamına geliyor.

Bunun dışında marka bir önceki modeldeki dikey üçlü kamera tasarımını yeni modelde de sürdürecek. Dahası eğer son sızıntılar gerçeği yansıtıyorsa yeni modelde katlanma izi minimum düzeyde olacak.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Z Fold 8 modelinin kapak ekranında selefine kıyasla daha küçük bir ön kamera deliği yer alacak. Bunu biraz daha açarsak Galaxy Z Fold 7'nin kapak ekranındaki selfie kamerası deliği 3.7 mm çapındaydı. Yeni modelde ise bu boyutun 2.5 mm’ye düşeceği söyleniyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira görsellere dikkatle baktığımızda kapak ekranında yan çerçevelerin de ince hale getirildiğini görüyoruz. Yani kullanıcılar yeni modelde daha fazla ekran alanı elde edecek diyebiliriz. Bu da kapak ekranıyla ilgili şikayetleri bulunan kullanıcıların sorunlarını büyük oranda çözecek.

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de 8 inç boyutlarında, 1968 × 2184 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kapak ekranı ise 6,5 inç boyutlarıyla gelecek ve 1080 × 2520 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Her iki panel de 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek.

Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ek olarak AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verilecek. Bu işlemci halihazırda mobil pazardaki en güçlü yongalardan birisi ve kullanıcılara üst düzey bir performans sunacak diyebiliriz. Öte yandan 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek hızlarda çalışacağı ve aynı zamanda daha az ısınacağı şeklinde yorumlanabilir.

Donanım halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst düzey akıllı telefonlarda kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızda Fortnite’ı 80–90 FPS arasında çalıştırabildiğini belirtelim. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu en ufak bir sorun olmadan oynayabileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto kameraları yer alacak. Bir önceki modelde 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörleri tercih edilmişti. Yani ultra geniş açı ve telefoto kameralarında kayda değer bir artış yaşanacak. Bunun dışında hem iç hem de dış panelde 10 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak.

Ultra geniş açı kamerasıyla çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilirsiniz. Telefoto sensörle ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Galaxy Z Fold 8 Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazın bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. Bununla birlikte 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Galaxy Z Fold 7'de 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.400 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Yani yeni model batarya performansında selefinden daha başarılı olacak.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önceki sızıntılara göre Samsung, 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold'u tanıtacak. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonlar hakkında detaylı bilgileri öğrenebileceğiz.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için kesin olmasa da Galaxy Z Fold 8'in selefinden biraz daha pahalı olacağı söyleniyor. Markanın bu kararında bileşen fiyatlarındaki artışın etkili olduğu söyleniyor. Burada bir örnek verirsek Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonunu piyasada an itibariyle 91.365 TL'den bulabiliyorsunuz. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 8 çok yüksek ihtimalle 100 ila 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılabilir.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak yaklaşan Z Fold 8’le ilgili son paylaşılan bilgiler beni tatmin etti. Zira yeni modelde katlanma izinin minimum düzeyde olacağını tahmin ediyordum. Bununla birlikte selfie kamera deliğinin de küçülmesi ihtimaller dahilindeydi. Görünüşe göre yeni model güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra kullanıcıları pek de memnun etmeyen bu gibi sorunları da ortadan kaldıracak.