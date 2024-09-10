Apple, AirPods Pro'yla İşitme Cihazlarına Olan İhtiyacı Ortadan Kaldıracak!

2024'ün en çok beklenen etkinliği 'It's Glowtime' nihayet gerçekleşti. Apple, etkinlikte iPhone 16 başta olmak üzere en yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Bununla birlikte, şirket mevcut cihazları için bazı kullanışlı özellikleri gösterdi. Tabii, burada en çok dikkat çeken detay AirPods Pro 2 için işitme cihazı özelliği oldu.

AirPods Pro 2 Modelleri Bir İşitme Cihazı Gibi Çalışabilecek

Apple, 'It's Glowtime' etkinliğinde kullanıcılara büyük bir sürpriz yaparak 2022'de tanıtılan AirPods Pro 2 için işitme cihazı özelliğini vitrine çıkardı. Bu sayede, kulaklık adeta bir işitme cihazı gibi kullanılabilecek. Şirket, konuyla ilgili paylaştığı detaylarda özelliğin hafif ve orta derecede işitme kaybı olan kullanıcılar için klinik seviyede bir deneyim sunacağı belirtildi.

Bu özelliğin çalışma mantığı ise şöyle: kurulumun ardından kişiselleştirilmiş dinamik ayarlar sunan bu özellik kullanıcılar için çevredeki sesler, gerçek zamanlı olarak artıracak. Böylelikle kullanıcıların konuşmalara daha iyi katılabilmesinin ve çevreyle daha iyi bağlantı kurabilmesinin önü açılacak.

Apple, resmi web sitesinde yeni işitme cihazı özelliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

AirPods Pro’ya hafif ve orta derecede işitme kaybı olan kullanıcılar için yenilikçi bir reçetesiz İşitme Cihazı özelliği de eklendi. İşitme Testi’ndeki kişiselleştirilmiş işitme profilinin kullanıldığı bu yeni özellik, AirPods Pro’yu klinik seviyedeki bir işitme cihazına dönüştürüyor. Kurulumun ardından kişiselleştirilmiş dinamik ayarlar sunan özellik sayesinde kullanıcıların çevresindeki sesler gerçek zamanlı olarak artırılıyor. Bu sayede kullanıcılar hem konuşmalara daha iyi katılım sağlayabiliyor hem de çevredeki kişiler ve diğer her şeyle bağlantı kurabiliyor. Kullanıcının kişiselleştirilmiş işitme profili, herhangi bir ayar yapılmasına gerek olmadan AirPods Pro’daki inanılmaz ses kalitesi ile bütün aygıtlarındaki müziklere, filmlere, oyunlara ve telefon görüşmelerine otomatik olarak uygulanıyor. Türünün ilk örneği olan bu yazılım tabanlı İşitme Cihazı özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman deneyimlerinde değişiklikler yapabiliyor ve makul bir fiyat karşılığında işitme yardımına her zamankinden kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ayrıca İşitme Cihazı özelliğini işitme sağlığı uzmanları tarafından oluşturulmuş bir odyogramla ayarlayabiliyorlar. Hem İşitme Testi hem de İşitme Cihazı özelliği bilimsel temeller doğrultusunda geliştirildi ve titizlikle yapılan bilimsel çalışmalardan geçirilerek doğrulandı. İşitme Testi ve İşitme Cihazı özellikleri için yakında küresel sağlık otoritelerinden pazarlama yetkisi alınması bekleniyor. Bu özellikler önümüzdeki sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 100’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulacak.

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