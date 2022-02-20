Apple Airpods, Egzersiz Yaparken Gerçek Zamanlı Bildirim Verebilecek

Apple şirketi, fitness uygulamasına sürekli olarak geliştirmeler ekliyor. Son olarak ‘Koşma Zamanı’ özelliği ile kullanıcıların daha tutarlı ve daha iyi koşular yapmasına olanak tanıyan bir geliştirme gerçekleştiren Apple, şimdi de Fitness+ uygulaması için yeni bir patent geliştirme onayı aldı. Yeni çıkan patente göre şirket, Airpods ile spor takibi yapma konusunda geliştirmeler üzerinde çalışıyor.

Apple Watch sahipleri, cihazlarla beraber egzersiz takiplerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Egzersiz yapanlar için ilk tercihlerden biri şu an için Apple Watch olsa da şirket, Apple Fitness+ uygulamasına Airpods’u da dahil etmek istiyor. Apple Insider tarafından yayınlanan bir rapora göre şirketin yaptığı patent başvurusu; uzamsal sese yardımcı olmak, hareketinizi ve konumunuzu algılamak ve Fitness+ egzersizleri sırasında hareketi ölçmek için AirPods’un nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.

Apple, Airpods ile Kullanıcıları Formda Tutacak

Apple Insider tarafından keşfedilen patent başvurusunun adı ise ‘Poz Algılamalı Kablosuz Kulaklık Sistemi’ olarak açıklandı. Patent başvurusuna göre; Apple’ın kablosuz kulaklıkları, kullanıcının hareketleri sırasında ivmeölçer gibi yön bilgilerini toplamak için çeşitli sensörlerden yardım alacak.

Rapora göre; ana elektronik cihaz (iPhone, iPad) kablosuz olarak kulaklığa bağlanabilir ve kullanıcının kafa hareketi rutini veya herhangi bir egzersiz performansını değerlendirirken, kullanıcıya yön ve geri bildirim sağlayarak spor takip sisteminin bir parçasını oluşturabilecek.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yayınlanan bir rapora göre ise; ikinci nesil Apple AirPods Pro‌, fitness takibine odaklanan güncellenmiş hareket sensörlerine de sahip olacak.

Yine de şirketin aldığı bu tür patentlerin uygulamaya her zaman geçmediğini hatırlatmak da yarar var. Çünkü Apple, kullanmadığı teknolojilerin de patentlerini alabiliyor. Diğer yandan şirket bunu çıkarmayı planladığı yeni Airpods modelleri ile de getirebilir. Böyle bir durumda yine de en birkaç sene beklememiz gerekiyor.