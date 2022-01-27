Apple, Ünlü Fitness Şirketini Satın Alabilir

ABD’nin ünlü egzersiz ekipmanları ve medya şirketi Peloton, son zamanlarda ciddi mali sıkıntılar yaşıyordu. Yakın zamanda satış ve pazarlama personelinin yüzde 41’ini işten çıkarmayı dahi düşünen şirketin, Apple ile masaya oturacağı konuşuluyordu. Ünlü fitness şirketi, çalışanlarına Bike, Bike+ ve Tread gibi ürünlerin 6 hafta ile 6 ay arası zaman diliminde üretim dışı kalacağını da söyledi. Peloton’un maddi kayıplarının birçoğunun nedeni ise Apple’ın, Apple Fitness+ adı altında çıkardığı dijital egzersiz paketini çok daha uygun fiyatlarla kullanıcılara sunması oldu.

Bunun yanında Peloton şirketi bir çocuğun koşu bandı üzerinde ölmesi ve bisiklet kullanırken kalp krizi geçiren TV şov karakterinin ardından birçok hukuksal problem de yaşadı. Şirketin imajı bir hayli zedelenirken, Apple için ise bir fırsat doğdu.

ABD’de özellikle egzersiz kategorisinde birinci sınıf eğitmenlerle hem kayıtlı ham de canlı olarak ders sunan Peloton, Amerika’da alanında sayılı markalar arasında gösteriliyordu. Ancak yaşadıkları mali sıkıntılar sonrasında ünlü şirketin, Apple ile anlaşmaya varacağı konuşuluyor.

Peloton’un Çöküşü Apple’ın Yükselişi Olabilir

Özellikle pandemiden sonra günümüzde çok daha fazla kişi egzersiz programlarını evlere taşıdı. Evlerinden çeşitli dijital programlarla sporlarına devam eden kişiler, bu tarz fitness uygulamalarına büyük rağbet gösteriyor. Egzersiz uygulamalarının pandemi dönemiyle büyük bir yükseliş yakalamasının yanında Peloton şirketi ise tam aksine çöküş dönemine girdi. Peloton, son aylarda yüzde 85 civarında değer kaybederken, Apple ise krizi fırsata çevirmek için çalışmalara başladı.

Apple için oldukça mantıklı ve stratejik bir adım olacak olan satın alım işlemi, kullanıcılar tarafında ise pek hoş karşılanmıyor. Çünkü Peloton’u Apple’ın satın alması markada meydana gelecek birçok değişikliğe kapı aralıyor.

Şirket, halihazırda Apple Watch ve Fitness+ egzersiz abonelik hizmeti ile zaten milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Apple, sevilen bir markayı bünyesine katmanın yanı sıra, abonelik hizmetlerine canlı dersler getirmek için daha da fazla deneyimli eğitmeni bünyesine katmayı planlıyor.

Bunun yanında bazı kişiler, Peloton’un Apple’a katılması durumunda yok olacağını düşünürken, bazı kişiler ise Beats gibi dik durmayı başarabilirse kendi ismiyle ayakta kalabileceğine inanıyor.