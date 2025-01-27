Apple, Yeni Giyilebilir Teknolojisi İçin Düğmeye Bastı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Vision Pro cihazıyla giyilebilir teknoloji ve sanal gerçeklik dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyordu. Ancak gelin görünki mevcut başlık beklenenden daha az ilgi gördüğü gibi, kullanıcılardan da düşük puan aldı.

Apple'ın bu gelişmelerin üzerine yeni bir giyilebilir teknoloji ürünü üzerinde çalıştığı bir süredir gündemdeydi. Şimdiyse akıllı gözlük formatında geliştirildiği iddia edilen bu üründe ilerleme kaydedildiği ve işletim sisteminin belirlendiği öne sürülüyor.

Apple, Yeni Akıllı Gözlüğünde VisionOS İşletim Sistemini Kullanacak

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Apple uzun bir süredir Meta'nın Ray-Ban iş birliği ile geliştirdiği akıllı gözlüğe benzer bir cihaz ile ilgili çalışmalar yürütüyor. "Atlas" adı verilen bu projede önemli bir ilerleme kaydeden ABD merkezli teknoloji devinin, tıpkı Vision Pro gibi yeni akıllı gözlüklüklerinde de sanal gerçeklik özelliklerini öne çıkaracağı belirtiliyor.

Bu bağlamda Apple'ın an itibariyle yeni cihazını Vision Pro için geliştirilen visionOS işletim sistemine entegre etmek için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Söylentilere göre, sanal gerçekliğin yanı sıra Meta'nın akıllı gözlüğüyle bütünleşen bazı özellikleri Atlas projesine dahil etmeyi hedefleyen Apple, şimdiden şirket içi testlere de başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen cihazın bu yıl içerisinde piyasaya sürülme ihtimali oldukça düşük.

Öte yandan firmanın bunun dışında daha birçok giyilebilir teknoloji çalışması da mevcut. Apple'ın Atlas ile birlikte eş zamanlı olarak uygun fiyatlı Vision Pro alternatifleri geliştirtiği ve sanal gerçeklik başlığının PlayStation serisiyle uyumlu çalışması adına Sony ile birlikte hareket ettiği de ortaya atılan iddialar arasında.

Peki siz Apple'ın yeni giyilebilir teknoloji projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...