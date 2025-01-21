Apple'ın Yeni Telefonu iPhone 16 Özelliklerini iPhone 13 Fiyatına Sunacak

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, telefonla ilgili sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bunların çoğu tasarım ve teknik özelliklere ışık tutarken, sonuncusu ise en hafif tabirle kafa karıştırdı. iPhone 12'ye benzer bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone SE 4'ün beklenin aksine iPhone 16 ile benzer olabileceği iddia edildi. İşte detaylar!

iPhone SE 4, Çentik Yerine Dinamik Ada ile Gelebilir

Sık sık Apple ürünleriyle ilgli paylaştığı sızıntılarla gündeme gelen Evan Blass, 4. Nesil iPhone SE hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Blass'a göre iPhone SE 4, çentik yerine iPhone 16 serisinin tüm modellerinde bulunan Dinamik Ada ile gelebilir. Bu durum, telefonun tasarımının beklenenden daha modern ve yenilikçi olabileceğine işaret ediyor.

İddialara göre yeni iPhone SE’nin özellikleri arasında 6.1 inç OLED ekran, Face ID, USB-C bağlantı noktası, tek 48 megapiksel arka kamera, yeni A serisi çip, 8 GB RAM ve Apple tarafından tasarlanan ilk 5G modemin yer alıyor. Apple elbette ki bunu yapabilecek imkanlara sahip. Ancak burada önemli bir soru işareti var.

Bildiğiniz üzere Apple, uygun fiyatlı SE modelleriyle bir telefona bin dolar harcamak istemeyen kullanıcıları hedef alıyor. Ancak telefonun maliyetini düşük tutmak için özellikleri de düşük tutması gerekiyor. Bu sayede SE ile standart modeller arasındaki farkı da koruyan şirket, fiyat dengesini de koruyor.

Ne yazık ki OLED ekranlı, 8 GB RAM'li ve Dinamik Ada özellikli bir iPhone şirketin bu politikaları ile çelişiyor. Yine de Apple'ın neredeyse sonsuz imkanlara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak her şeyin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Gerçeği öğrenmek için ise tek yapmamız gereken nisan ayına kadar beklemek.