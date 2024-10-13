Apple, Geklecekte Üreteceği Yeni Akıllı Gözlüğü ve AirPods Kulaklıklarına Kamera Ekleyecdek!

Apple Vision Pro ile birlikte giyilebilir teknoloji dünyasında büyük ses getirmeyi başaran Apple, yeni ürünleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre şirket, yakın gelecekte piyasaya süreceği yeni akıllı gözlük ve AirPods kulaklık modellerinde görüntü işlemek için kamera sensörleri ekleyecek. Detaylar haberde.

Apple'ın Kameralı Akıllı Gözlükleri Meta Ray-Ban Gözlüğüne Rakip Olacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecekteki giyilebilir teknoloji planları hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre şirket, Apple Vision Pro başlığında kullanılan görsel zeka teknolojilerini yeni giyilebilir teknolojilerinde de kullanımayı hedefliyor. Firma bu bağlamda ilerleyen süreçte üreteceği yeni akıllı gözlüğü ve AirPods kulaklıklarına çeşitli kamera sensörleri ekleyecek.

Şirkete yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, Apple'ın yeni akıllı gözlüklerinin tamamen artırılmış gerçeklik ekranları ile birlikte gömülü kamera sensörleri, hoparlör ve mikrofon sistemlerine sahip olacacağını bildiriyor. Yeni cihazın bu donanımlarla Meta'nın Ray-Ban gözlükleriyle benzer özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Bu noktada yeni ürünün bahsi geçen gözlük modellerine benzer şekilde 299 dolar ve üzeri bir fiyatla satışa sunulacağını öne sürülüyor.

Apple ayrıca kameralı bir AirPods modeli üzerinde çalışmalar yürütüyor. Daha önce de söylentilere konu olan bu ilginç ürünün nasıl kullanılacağı ise hala merak konusu. Geçmişte ortaya çıkan spekülasyonlara göre, Apple kulaklıklarda öne bakan kameralar yerleştirerek cihazların tıpkı bir akıllı gözlük gibi kullanılmasını sağlayacak. Her iki modelin de en erken 2027 yılında çıkış yapacağı iddia ediliyor.

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