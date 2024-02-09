Apple, 2023 Akıllı Telefon Pazarının Hakimi Oldu: Samsung'u Geride Bıraktı!

Apple, 2023 yılında Samsung'u geride bırakarak dünyanın önde gelen akıllı telefon satan markası olarak tahtı ele geçirdi.

Apple'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyeti, iPhone serisinin 2023 yılında dünyanın en çok satılan 10 akıllı telefonu listesinde üst sıralarda yer almasıyla belirginleşiyor.

Canalys raporuna göre, iPhone 14 Pro Max en çok satan model olarak öne çıkarken, hem iPhone 14 hem de iPhone 15 serisi ilk on listesinde birden fazla yer aldı.

Listede Samsung'un Galaxy S23 Modelleri Yer Almadı

2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max, toplam 34 milyon satarak 2023'te en çok satılan akıllı telefon oldu. Önceki nesil bir model olmasına rağmen, iPhone 14 Pro Max'in popülaritesi, muhtemelen daha yeni iPhone yinelemelerinin piyasaya sürülmesinin ardından yapılan indirimlerin de etkisiyle azalmadan devam ediyor.

Hemen arkasından gelen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ise 29'ar milyon adetle sırasıyla 3. ve 4. Sırada yer alıyor. Daha da eski model olan iPhone 13 bile güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeyi başarıyor ve 23 milyon adet satışla 5. sırada yer alıyor.

Eylül 2023'te piyasaya sürülmesine rağmen iPhone 15 serisi de etkileyici bir performans sergiliyor. iPhone 15 Pro Max, 33 milyon adet satışla 2. sırada yer alıyor ve zirvedeki rakibinin rekorundan yalnızca bir milyon adet gerisinde bulunuyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro ve iPhone 15, sırasıyla 21 milyon ve 17 milyon adet satışla 7. ve 10. sıralarda yer alıyor.

Diğer akıllı telefon markaları üst sıralarda yer alamazken, Samsung üç Galaxy telefonuyla varlığını sürdürüyor. Galaxy A14 4G, 21 milyon adet satışla 6. sırada yer alarak Samsung'un satışlarına öncülük ediyor. Onu yakından takip eden Galaxy A54 ve Galaxy A14 5G sırasıyla 20 milyon ve 19 milyon adet satışla 8. ve 9. sıralarda yer alıyor.

Listede Galaxy S23 serisi olmaması, tüketici tercihlerinde olası bir değişime işaret ederken, gelecek Galaxy S24 serisinin gelişmiş AI yetenekleri ve diğer iyileştirmelerle Samsung'un satış sıralamasındaki konumunu değiştirmesi bekleniyor.