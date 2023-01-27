Tarihin En Çok Satan Telefonları Açıklandı: Liste Şaşırttı!

Mydrivers tarafından paylaşılan listeyle beraber tarihin en çok satan telefonları belli oldu. Paylaşılan listenin büyük bir kısmını Nokia ve iPhone modellerinin oluşturması dikkat çekti. Peki, bu zamana kadar toplamda en fazla hangi telefonlar sattı?

Tarihin En Çok Satan Telefonları Listesi

Nokia 1100 - 250 milyon adet Nokia 1110 - 248 milyon adet iPhone 6 - 224 milyon adet Nokia 105 - 200 milyon adet iPhone 6S - 174 milyon adet iPhone 5S - 167 milyon adet Nokia 3210 - 164 milyon adet iPhone 7 - 161 milyon adet iPhone 11 - 160 milyon adet Nokia 6600 - 157 milyon adet Nokia 1200 - 153 milyon adet Nokia 5230 - 152 milyon adet Samsung E1100 - 150 milyon adet iPhone 5 - 147 milyon adet Nokia 2600 - 135 milyon adet Motorola RAZR V3 - 131 milyon adet Nokia 1600 - 130 milyon adet Nokia 3310 - 126 milyon adet iPhone 8 - 125 milyon adet Nokia 1208 - 100 milyon adet

Mydrivers, tarihin en çok satan 20 telefonu listesini yayımladı. Paylaşılan listenin ilk sırasında toplamda 250 milyon adet satarak büyük bir başarının altına imza atan Nokia 1100 isimli cep telefonu modeli bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında 248 milyon adet satan Nokia 1110 yer alırken üçüncü sırada ise iPhone 6 konumlandı. 2014 yılında piyasaya sürülen iPhone modelinin 224 milyon adet sattığı belirtildi. Dördüncü sırada yine bir Nokia modeli mevcut. Nokia 105, 200 milyon adet satmayı başardı.

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