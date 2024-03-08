Apple'dan Yeni Bir Adım: Artık Android Cihazlara Geçiş Daha Kolay Olacak!

Apple, AB merkezli iPhone kullanıcılarının 2024 sonuna kadar birinci taraf Safari tarayıcısını kaldırmalarına izin vermeye hazırlanıyor ve verileri "iPhone'dan Apple olmayan bir telefona" aktarmanın daha "kullanıcı dostu" bir yolu üzerinde çalışıyor.

Bu güncellemenin 2025'in sonbaharına kadar sunulmayacağı tahmin ediliyor.

Kullanıcılara yönelik diğer girişimler arasında, aynı cihazdaki tarayıcılar arasında veri aktarımına yönelik bir "tarayıcı değiştirme çözümü", Apple'ın belgesinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Bununla beraber varsayılan gezinmeyi değiştirmek de mümkün olacak. Uygulamanın Mart 2025'e kadar AB'de iOS'ta yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Yeni Uygulama Nerelerde Kullanılabilecek?

Belge, bu özelliklerden herhangi birinin küresel olarak mevcut olup olmayacağını veya AB'deki kullanıcılara özel olup olmayacağını açıkça belirtmiyor ancak DMA'ya uyma planlarının, WebKit dışındaki tarayıcı motorlarını çalıştırma ve üçüncü taraf uygulama mağazalarını yükleme yeteneği dahil olmak üzere birçoğu mevcut.

Apple'ın belgesi, telefon veri aktarımı özelliğini "mobil işletim sistemi sağlayıcılarının bir iPhone'dan Apple olmayan bir telefona veri aktarmak için daha kullanıcı dostu çözümler geliştirmesine yardımcı olan bir çözüm" olarak tanımlıyor. Özelliğe ilişkin planların, diğer şirketler tarafından halihazırda sunulan mevcut geçiş araçlarına dayanacağı belirtiliyor.

Google, kişiler, fotoğraflar ve videolar, ücretsiz uygulamalar, metinler ve notlar dahil olmak üzere verileri aktarmak için halihazırda "Android'e Geç" adlı bir iOS uygulaması sunuyor. Ancak Google'ın süreçle ilgili destek belgesi, ücretli uygulamalar, Safari yer imleri, Alarmlar ve diğer çeşitli dosyalar gibi aktarılamayacak bazı telefon verilerinden de bahsediyor.

Apple'ın yeni uygulamasının bu tür sorunlara da çözüm olacağı tahmin ediliyor.