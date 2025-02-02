Apple, Akıllı Gözlük Projesini İptal Etti: İşte Nedeni!

Apple, kuşksuuz dünyanın en başarılı şirketlerinden biri. Ancak bu teknoloji devinin her yatırımının iyi sonuç verdiği anlamına gelmiyor. Şirket, nadir de olsa çıkardığı ürünlerin satış performansı nedeniyle kararlarından geri adım atmak zorunda kalıyor. Son olarak Apple'ın yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlük projesi üzerinde çalıştığı, ancak bu projeyi geçen hafta rafa kaldırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Apple'ın Akıllı Gözlük Projesi Gün Yüzü Görmeden İptal Edildi!

Apple bir süre önce çıkardığı Vision Pro ile sanal ve artırılmış gerekliği bir arada sunan "karma gerçeklik" dünyasına adım attı. Ancak bu şirketin ilk ürünüydü ve amacı sadece bir başlangıç yapmaktı. Teknoloji devi Vision Pro'nun piyasaya çıkmasının hemen ardından daha kompakt bir ürün için kolları sıvadı.

Apple'ın çıkarmayı hedeflediği ürün ise bir başka "başlık" değil, akıllı gözlüktü. İddialara göre Apple'ın yeni AR gözlüğü Mac ve iPhone uyumlu olacaktı ve visionOS ile gerçek dünyaya sanal öğeler kazandıracaktı. Örneğin tıpkı Vision Pro gibi önünüzdeki boş alana sanal monitörler ekleyecekti ve kullanmanıza olanak tanıyacaktı.

Ancak iPhone'un yetersiz işlem gücü ve aşırı pil tüketimi gibi sorunlar projenin iptal edilmesine neden oldu. Görünüşe göre CEO Tim Cook'un da aralarında olduğu Apple yöneticileri cihazın test performansından memnun kalmadı. Ayrıca geliştirici ekibin performansı ve rol haritası da soru işaretlerine yol açtı.

Apple, tüm bu gelişmelerin ışığında projeyi rafa kaldırdı. Ancak bu Apple'ın tamamen havlu attığı anlamına gelmiyor. Apple oldukça büyük bir teknoloji şirket ve üzerinde çalıştığı ya da gelecekte çalışmayı planladığı onlarca proje var. Bunlardan bazıları harika ürünler olarak bugün kullanıcıların elinde olsa da bazıları hiç gün yüzü görmüyor.

Apple'ın satış performansındaki düşüklüğe rağmen Vision Pro'nun yeni ve daha uygun fiyatlı versiyonları üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Şirket ne olursa olsun geleceğin kendisi olduğu bu teknolojide başarılı olmak istiyor gibi duruyor.

Ancak Apple "milyar dolarlık" teknolojilerde başarısız olurken, Meta, Ray-Ban ve Quest 3 tipi sade ve erişilebilir fiyatlardaki ürünlerle her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Uzmanlar, şirketin bu alanda başarılı olması için daha uygun cihazlar ya da farklı deneyimler sunması gerektiğine inanıyor.