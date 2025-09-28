Apple’dan Avrupa Birliği'ne Rest: "Ya Düzenleyin Ya Kaldırın!"

Avrupa Birliği’nin büyük teknoloji devlerini hedef alan Dijital Pazarlar Yasası, Apple ile Brüksel arasındaki tansiyonu yükseltiyor. ABD’li şirket, bu düzenlemeler nedeniyle Avrupa’daki bazı ürün ve hizmetlerini geciktirmek zorunda kaldığını ve yeni teknolojilerini bölgeye getirmekte zorluk yaşadığını ifade ediyor. İşte ayrıntılar...

Apple: Avrupa’daki Yeni Yasalar Sorun Yaratıyor

Apple, 2022'de Avrupa’da yürürlüğe giren ve 2024'ten beri uygulanan Dijital Pazarlar Yasası (DMA) yüzünden bazı yeni özellikleri geciktirmek zorunda kaldığını açıkladı. Şirket, örnek olarak yakın zamanda duyurduğu AirPods üzerinden canlı çeviri ve iPhone ekranını bilgisayara yansıtma gibi özelliklerin AB’de kullanılamadığını söyledi.

Çünkü bu yasa Apple ürünlerinin diğer markaların cihazlarıyla da çalışmasını şart koşuyor. Apple ise bunun güvenlik ve gizlilik için tehlike yarattığını öne sürüyor.

Bununla birlikte şirket, kuralların rakiplerine, özellikle de Samsung gibi büyük firmalara uygulanmadını ve bunun haksızlık olduğunu belirtiyor. Apple’a göre bu durum, Avrupa’daki kullanıcıların deneyimini kötüleştiriyor. Hatta ürünlerin satışa sunulmasını bile engelleyebilir. Ayrıca yasa, uygulama mağazasında hangi uygulamaların yer alacağını da etkiliyor.

Apple, küçük yaş gruplarına karşı zararlı içerikler içeren uygulamaları App Store’da asla kabul etmediklerini fakat DMA yüzünden bu tür uygulamaların Play Store gibi diğer uygulama mağazaları üzerinden erişilebilir hale geldiğini belirtiyor.

Firma, Avrupa Komisyonu’na seslenerek bu yasanın ya tamamen kaldırılmasını ya da daha uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Apple, mevcut kuralların hem kullanıcıların deneyimini bozduğunu hem de yeni teknolojiler geliştirmelerini zorlaştırdığını söylüyor. Avrupa Komisyonu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Nasıl bir adım atılacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.