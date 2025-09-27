Apple'dan Şaşırtan Hamle! ChatGPT Benzeri Uygulama Geliştirdi

Apple'ın iPhone için gizli bir uygulama geliştirdiği iddia edildi. ChatGPT benzeri uygulama şu anda App Store'da mevcut değil. Teknoloji devi tarafından çok farklı bir amaç doğrultusunda kullanılıyor. iPhone kullanıcılarının yakın zamanda görmesi mümkün olmayan yeni uygulama, ChatGPT gibi bir çalışma şekline sahip.

Apple, ChatGPT Benzeri Uygulamasını Siri İçin Kullanıyor

Veritas kod adlı yeni sohbet botu, şu anlık Siri'nin yeni özelliklerini denemek şirket içinde kullanılıyor. Bu sohbet botu, e-posta ve benzerleri için veri taraması, fotoğraf düzenleme gibi birçok görevi yerine getirebiliyor. ChatGPT ve Claude başta olmak üzere şu ana kadar görülen birçok yapay zeka destekli sohbet botuna benzer şekilde geliştirildi.

Geçmiş konuşmaları hatırlama ve daha doğal cümleler kurma gibi özellikler taşıyor. Yeni uygulama, geçmiş sohbetlerdeki öğrendiklerini kullanarak size yanıtlar sunuyor. Ayrıca verdiği cevaplar da yapmacık olmaktan çok uzak. Bunun yerine daha uzun ve akıcı konuşmalara odaklanıyor. Dolayısıyla daha çok bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Teknoloji devi, bir süredir Siri'nin daha gelişmiş versiyonu üzerine çalışıyor. Şirketin planları arasında Siri'yi her şeyi basitleştiren, son derece kullanıcı dostu bir asistana dönüştürme yer alıyor. Yeni Siri sadece sorduğunuz sorulara cevap vermekle sınırlı kalmayacak, çok daha kapsamlı görevleri yerine getirerek kullanıcıya her konuda yardımcı olan bir asistan olacak.

Apple'ın yapay zeka ile desteklenen gelişmiş Siri'yi 2026 yılının başlarında kullanıma sunması bekleniyor. Bu arada Apple'ın tamamen tek başına ilerlemek yerine iş birliği yapması da muhtemel. Öyle ki bir süredir yeni asistanı geliştirmek için diğer büyük teknoloji şirketleri ile olası ortaklığı değerlendirdiğine yönelik söylentiler dolaşımda.

Şirketin ortaklık kurma olasılığı en yüksek şirketler arasında Anthropic ve OpenAI'ın yanı sıra Gemini'ın geliştiricisi Google'ın da olduğu belirtiliyor. Ancak bu konu hakkında taraflardan gelen resmî bir açıklama bulunmuyor. O yüzden bunlar şimdilik bir iddiadan fazlası değil. Şirketin yeni Siri için nasıl bir yol izleyeceği zaman içinde öğrenilecek.