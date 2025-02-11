Apple'ın Yeni Kulaklığı Anlık Olarak Nabız Ölçebiliyor!

Bugünlerde daha çok yakında tanıtacağı uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli ile gündeme gelen Apple, giyilebilir teknoloji dünyasında da ses getirmeye devam ediyor. Şirket kısa bir süre önce ünlü alt markası Beast yeni bir kabolsuz kulaklık modelini daha piyasaya sürdü.

ABD merkezli teknoloji devi uzun bir süredir merak edilen Powerbeats Pro 2 yeni kulaklığını bugün nihayet tanıttı. Yeni cihaz, kaliteli ses özelliklerinin yanı sıra nabız ölçme yeteneği sayesinde herkesin beğenisini kazandı.

Apple Powerbeats Pro 2 Özellikleri

Apple ve Beats iş birliği ile geliştirilen yeni Apple Powerbeats Pro 2, kulak üzerinden sürekli nabız ölçümü yapabilmesi ile öne çıkıyor. Ses cihazı, sahip olduğu gelişmiş nabız sensörü sayesinde kullanıcıların anlık nabız bilgisini kaydederek, iPhone’lardaki “Sağlık” uygulamasına aktarabiliyor. Dahası dileyen kişiler, kulaklığı spor salonlarındaki koşu bandı gibi cihazlara bağlayarak anlık kalp atış hızlarını pek çok farklı yerden de takip edebiliyor.

Powerbeats Pro 2 bunun yanı sıra Aktif Gürültü Engelleme, Adaptif EQ, Uzamsal Ses ve Uyarlanabilir Ses desteği gibi birçok kullanışlı özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Tek bir şarjla 10 saat, şarj kutusuyla birlikteyse toplamda 45 saate kadar kullanım vadeden cihaz, Qi kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor.

Selefine kıyasla yüzde 20 oranında daha hafif olan Powerbeats Pro 2, dört farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. Yeni cihaz, yurt dışında 250 dolar, ülkemizde ise 12.500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Kulaklığın iOS'un yanı sıra Android cihazlarıyla da uyumlu çalışabildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Peki siz yeni Apple Powerbeats Pro 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...