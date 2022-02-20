Apple Çalışanlarının ‘İzlendikleri’ Gerekçesiyle Android Cihazları Kullandıkları Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay dünyanın ilk 3 trilyon dolar değerindeki şirketi olmayı başardı. Ancak elde edilen bilgilerde ABD’li Apple personelinin yaşanan olumsuzluklardan dolayı sendikalaşma yoluna gittikleri ortaya çıktı. Çalışanlar arasındaki diyaloğu ve sendikalaşma yolundaki adımlarını gizlemek için iOS cihazlar yerine Android cihazları tercih ettikleri ortaya çıktı. Çalışanlar, ‘izlendikleri’ gerekçesi ile Apple cihazları kullanmaktan korkuyorlar.

Apple Çalışanları Gizlice Sendikalaşıyor

Apple tarafından ABD’de perakende çalışanlarına ödenen saatlik ücretler, aynı bölgedeki diğer şirketlerle aşağı yukarı aynı seviyede gibi gözüküyor. Ancak şirket çalışanları, Apple’ın bölgedeki diğer şirketlerden çok daha fazla kazandığını, hal böyle olunca da kendilerine de daha fazla ücret ödemeleri gerektiğini savunuyor.

ABD’de 270’den fazla noktada bulunan ve 65 binden fazla perakende çalışanı Apple’dan gizli bir şekilde sendikalaşıyor. Kimlikleri açıklanmayan bu çalışanların, kimliklerinin uzun bir süre daha gizli kalmasını istedikleri ve bu nedenle iOS yerine Android cihazları kullandıkları ortaya çıktı.

Apple Store çalışanlarının sendikalaşma kararında, ABD genelinde yükselen enflasyon ve konut fiyatları da etkili oluyor.

Washington Post’a konuşan kaynaklara göre; Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na başvuruda bulunacak olan en az iki Apple Store’un çalışanı, ulusal sendikalardan da destek alıyor. Diğer yandan; 6 Apple Store çalışanlarının da yavaş yavaş sendikalaşmaya başladığı ifade ediliyor.

Apple perakende çalışanlarının sendikalaşma mücadelesinin, ABD'deki birkaç Starbucks mağazası çalışanının, New York'ta bir mağazada başlayan ve o zamandan beri ülke genelinde yaklaşık 100 mağazaya yayılan galibiyetlerinden ilham aldıkları da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.