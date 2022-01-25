Apple’a Rekor Ceza Kesildi!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, App Store’dan indirilen uygulamada usulsüz ücretlendirme yaptığı iddiası ile Hollanda’da gündem oldu. Olayı inceleyen Hollanda rekabet düzenleyicisi Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM), şirkete ceza kesti. Eğer Apple, hatasını düzeltmezse rekor cezanın yolda olduğu görülüyor.

ACM’den Apple’a Haftalık 5 Milyon Euro Ceza

Apple kendi mağazasında, flört uygulamalarının ‘uygulama içi satın alımlar yöntemlerini’ kullanmasına izin vermemesi, Hollanda Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu’nun dikkatini çekti. Apple’a, üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kullanmasına izin vermediği için yanlışını düzelt uyarısı veren kurum, ayrıca haftada 5 milyon Euro olacak şekilde para cezası kesti. Apple, hatasını düzeltene kadar haftada 5 milyon euro para ödeyecek. Eğer düzeltilmezse ceza, 50 milyon Euro ile sınırlı kalacak.

Apple ile ACM Olayı İlk Değil!

Apple ile ACM daha önce de aynı konu yüzünden karşı karşıya gelmişti. Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu tarafından, Apple’a yine hatasını düzeltme uyarısı verilmişti ancak geçen süreçte Apple, kurulun istediği yükümlülükleri yenine getirmedi. Bunun üzerine ACM harekete geçti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Apple, flört uygulaması sağlayıcıları için Dutch App Store’a erişim koşullarını ayarlamalıdır. App Store’da flört uygulaması sağlayıcıları, Apple’ın ödeme sistemi dışındaki ödeme sistemlerini de kullanabilmelidir. Ek olarak, flört uygulaması sağlayıcıları, uygulamanın dışındaki ödeme sistemlerine başvurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, ACM’nin Ağustos 2021’de Apple’a uyguladığı periyodik ceza ödemelerine tabi bir emirde belirtilmişti. 24 Aralık 2021’de mahkeme, kararın bu bölümünün yayınlanabileceğine karar verdi.”

Bu olayların ve açıklamanın ardından Apple’ın nasıl bir politika izleyeceği, dünya üzerinde merak konusu haline geldi. Henüz Apple, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Bundan bir önceki, ACM olayında şirket, ACM’nin yaptırım tehditlerine itiraz edeceklerini belirtmişti.