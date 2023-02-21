Apple, Araba Anahtarı İşlevi Gören "Car Key" Uygulamasını Yeniliyor

Apple'ın Car Key özelliği ilk olarak Temmuz 2020'de iPhone'unuzdaki Cüzdan uygulamasını kullanarak arabanızın kilidini açmanın bir yolu olarak duyurulmuştu ancak bu özelliğin kullanılabilirliği sınırlıydı ve kısa süre önce belirli BMW otomobillerinin ötesine genişletilmişti.

Şimdi ise şirketin Car Key'in benimsenme hızını artırdığının bir işareti olabilecek bir şekilde, Apple bu hafta App Store'da yeni bir "Car Keys Tests" uygulaması başlattı.

9to5Mac'in kaynaklarına göre yeni Car Key Tests uygulaması bugün App Store'a eklendi. Uygulama Apple'ın geliştirici hesabı altında dağıtılıyor ancak şu anda listede yer almıyor. Bu da uygulamaya App Store araması ya da Apple'ın hesap sayfası üzerinden değil, yalnızca doğrudan bir bağlantı üzerinden erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Apple Car Key Uygulaması Yeni Otomobillere Genişletiliyor

Uygulama, otomobil üreticilerinin Apple'ın Car Key özelliği ile entegrasyonu test etmeleri için tasarlandı. Apple, uygulamanın bu şirketlerin Made-For-iPhone programı aracılığıyla Car Key'i benimseme sertifikasyon süreci için gereksinimleri "test etmelerine ve doğrulamalarına" olanak tanıdığını söylüyor. Apple yeni Car Keys Tests uygulaması için şu açıklamaları veriyor:

"Yalnızca MFi Lisans Sahipleri tarafından kullanım içindir. Apple dijital araba anahtarı teknolojisini kullanarak geliştirdiğiniz araçların sertifikasyon sürecine yönelik bağlantı, performans ve diğer temel gereksinimleri test etmek ve doğrulamak için Car Keys Tests uygulamasını kullanın. Car Keys sertifikasyonu hakkında daha fazla bilgi için mfi.apple.com adresindeki MFi Portalını ziyaret edin."

Görünüşe göre bu, Apple'ın Car Key'in benimsenmesini hızlandırmak ve özelliği yeni otomobillere ve diğer üreticilere genişletmek istediği anlamına geliyor. Bu özellik şu anda belirli BMW, Hyundai ve Kia otomobilleriyle sınırlı.

Car Key, Wallet uygulaması için en popüler özelliklerden biri olma potansiyeline sahip. NFC aracılığıyla çalışıyor ve yalnızca arabanızın kilidini açmak için değil, aynı zamanda arabayı çalıştırmak, araba anahtarlarını diğer insanlarla paylaşmak ve daha fazlası için de kullanılabiliyor.