Yeni iOS Sürümünü Önceden Denemek Artık Ücretli Olacak!

iOS 16.4 beta sürümünden itibaren iPhone, Ayarlar uygulamasında Genel → Yazılım Güncelleme altında yeni bir "Beta Güncellemeleri" menüsüne sahip olacak. Bu menü, Apple'ın Geliştirici Programı üyelerinin Apple Developer web sitesinden bir yapılandırma profili yüklemelerine gerek kalmadan iOS geliştirici betalarını doğrudan bir iPhone'da etkinleştirmelerine olanak tanıyacak.

Menü yalnızca bir kullanıcının iPhone'u Apple'ın Geliştirici Programı'na kaydolurken kullandığı Apple Kimliği ile oturum açmışsa görünecek. Apple, gelecekteki iOS sürümlerinde profillerin çalışmayı durduracağı için bu menünün geliştirici betalarını etkinleştirmenin tek yolu olacağını söylüyor.

Yeni iOS Sürümünü Önceden Denemenin Bedeli: 99 Dolar

Bu değişiklikle ilgili en önemli nokta, Apple yıllık 99 dolar karşılığında Geliştirici Programı'na kayıtlı olmayan iPhone kullanıcılarının, Haziran ayında WWDC'de yayınlandığında iOS 17 geliştirici beta sürümünü ücretsiz olarak yüklemelerini engelleyecek. Şimdiye kadar herkes BetaProfiles.dev gibi web sitelerinden profilleri indirerek iOS geliştirici betalarını ücretsiz olarak yükleyebiliyordu.

Apple, geçtiğimiz yıl geliştirici beta profillerini paylaşan web sitelerini zaten engellemişti. BetaProfiles.com Ağustos ayında "Apple ile yasal bir savaştan" kaçınmak için kapanırken, Apple avukatları Twitter'a IPSW.dev'e bağlantı içeren bir düzineden fazla tweet için DMCA yayından kaldırma bildirimleri sağlamıştı. BetaProfiles.dev hâlâ yayında ve BetaProfiles.com'un kopyası gibi görünüyor ancak web sitesinin aynı sahipliğe sahip olup olmadığı belli değil.

Apple'ın Geliştirici Programı için yıllık 99 dolar ödemek istemeyen iPhone kullanıcıları, iOS 17'nin muhtemelen Temmuz ayında yayınlanacak olan herkese açık beta sürümünü beklemek zorunda kalacaklar. Kullanıcılar Apple'ın halka açık Beta Yazılım Programı'na ücretsiz olarak kaydolabilirler.