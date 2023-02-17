iOS 16.4 Geliştirici Sürümü Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler!

Apple geçtiğimiz gün iOS 16.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı ve bu güncelleme küçük bir kullanıcı kitlesi için tasarlanmış olsa da Apple, iOS 16.4'ün kararlı sürümü yayınlandığında bizi bekleyen özellikler hakkında bir fikir sağlamış oldu. Bu özellikler arasında yeni emojiler, güncellenmiş bir podcast uygulaması ve web uygulamaları için bildirim desteği yer alıyor.

31 Yeni Emoji

Emojiler oldukça önemli ve iOS 16.4 ile bunlardan 31 tanesine kavuşuyoruz. Aralarında bir geyik, bir kaz, pembe bir kalp ve "sarsıldım" ifadesinin de bulunduğu bu emojilerin ilk taslağı geçen yıl yayınlanmıştı. Şimdi, Apple'ın en son yazılım güncellemesiyle birlikte yakında iOS cihazlarına gelecekler. Perşembe günkü sürüm bir geliştirici beta sürümü olduğundan, nihai sürümde bu emojilerde bazı tasarım değişiklikleri olabilir.

Podcast Uygulamasına Yeni Özellikler

Apple'ın Podcast uygulaması da iOS 16.4 güncellemesinde yeni özelliklerle güncelleniyor. Özellikle podcast uygulaması aracılığıyla kanallara abone olduysanız, bunlar kitaplığınızdaki yeni bir "Kanallar" bölümünde görünecek. iOS 16.4 ile kullanıcılar CarPlay modunda göz atma bölümüne erişerek hareket hâlindeyken programlara kolayca devam edebilecekler. Uygulama güncellemeleri, yaklaşan iPadOS 16.4 ve macOS 13.3 sürümleri aracılığıyla Podcastler'in iPad ve macOS uygulamalarına da gönderilecek. Podcastler uygulamasındaki "Sıradaki" kuyruğu, söz konusu podcast'i takip etmiyor olsanız bile tamamlanmamış program bölümlerini gösterecek. Bunları kuyruktan kaldırmak için ya manuel olarak oradan silmeniz ya da oynatıldı olarak işaretlemeniz gerekecek.

Safari'de Anlık Web Bildirimleri

Apple'ın iOS 16.4 güncellemesi web sitesi anlık bildirim sevenleri için de iyi haberler getiriyor. Bir kullanıcı ana ekrana bir web uygulaması eklediyse geliştiriciler izin istedikten sonra bir anlık bildirim gönderebilecekler. Şirket bu özelliği ilk olarak geçen yıl Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'nda (WWDC) göstermişti. Safari 16.1 güncellemesi, macOS Ventura'ya W3C standartlarına dayalı "Web Push" mekanizmasını sağladı.

iOS 16.4'te bunların yanı sıra bazı küçük ama kayda değer yükseltmeler var. İlk olarak, Mesajlar uygulaması artık Mastodon bağlantılarının zengin bir önizlemesini destekliyor, böylece gönderi hakkında daha fazla ayrıntı görebileceksiniz. Yazılım güncellemesi ayrıca daha iyi hızlar için T-mobile'ın 5G bağımsız hizmeti için destek ekliyor. Dahası, kullanıcılar bir Odak filtresi ile "Her Zaman Açık" ekranını açıp kapatabilecekler.

iOS 16.4 beta sürümünü bir geliştirici profili aracılığıyla indirebilir veya test etmek için herkese açık beta sürümünün çıkmasını bekleyebilirsiniz.