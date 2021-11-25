Apple Casus Yazılımlardan Etkilenen Kullanıcılara Bildirim Gönderecek
Kullanıcıların veri güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Apple, casus yazılımlardan etkilenen kullanıcılara bildirim gönderileceğini açıkladı.
Apple birkaç gün önce Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren İsrail merkezli NSO Group'a karşı dava açtığını duyurmuştu. Kullanıcıların veri güvenliğini koruyabilmek adına sıkı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Apple, casus yazılımlardan etkilenen kullanıcılara bildirim gönderileceğini açıkladı.
Apple, Casus Yazılımlardan Etkilenen Kullanıcıları Bilgilendirecek
Şirketin hayata geçirdiği yeni özelliklik tehdit bildirimleri olarak adlandırılıyor ve kısaca "Apple tehdit bildirimleri, devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alınmış olabilecek kullanıcıları bilgilendirmek ve yardımcı olmak için tasarlanmıştır." kelimeleri ile özetleniyor.
Bildirimler temelde üç farklı sistem üzerinden yapılacak: iMessage, E-Posta ve İnternet Sitesi
Kullanıcılar başta Pegasus olmak üzere çeşitli casus yazılımlardan etkilendiyse, bunları mesaj ya da e-posta yolu ile öğrenebilecek. Eğer bu durumdan emin değillerse, appleid.apple.com adresinden oturum açarak tehditin ve bildirimin detaylarını görüntüleyebilecek.
Apple bu sürecin de kötü amaçlı kullanıma konuk olabileceğinden endişe ederek, tehdit bildirimlerinde herhangi bir bağlantı paylaşmayacaklarını belirtti. Eğer aldığınız tehdit bildiriminde herhangi bir bağlantı varsa, buna asla tıklamamanız gerektiği vurgulandı.
Tabii ki sistemin henüz oldukça yeni olduğunu unutmayın ve Apple, süreç boyunca tüm saldırıları tespit etmenin şimdilik garanti olmadığını özellikle vurguluyor. Ayrıca şirket, bazı durumlarda yanlış kırmızı alarmların da gündeme gelebileceğini ekliyor.
Pegasus Casus Yazılım Nedir, Neler Yapabilir?
Pegasus casus yazılım, bugüne kadar geliştirilmiş en tehlikeli kötü amaçlı yazılım olabilir. Akıllı telefonunuza bir kez bulaştığı zaman telefonunuzu siz farkına bile varmadan 7 gün 24 saat boyunca gözetleme yapmak için kullanılabilecek bir dinleme ya da izleme cihazına dönüştürebilir.
Peki siz Apple tarafından atılan bu adım ve alınan bu önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer akıllı telefon üreticilerinden de benzer adımlar gelir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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