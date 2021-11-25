Apple Casus Yazılımlardan Etkilenen Kullanıcılara Bildirim Gönderecek

Apple birkaç gün önce Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren İsrail merkezli NSO Group'a karşı dava açtığını duyurmuştu. Kullanıcıların veri güvenliğini koruyabilmek adına sıkı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Apple, casus yazılımlardan etkilenen kullanıcılara bildirim gönderileceğini açıkladı.

Apple, Casus Yazılımlardan Etkilenen Kullanıcıları Bilgilendirecek

Şirketin hayata geçirdiği yeni özelliklik tehdit bildirimleri olarak adlandırılıyor ve kısaca "Apple tehdit bildirimleri, devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alınmış olabilecek kullanıcıları bilgilendirmek ve yardımcı olmak için tasarlanmıştır." kelimeleri ile özetleniyor.

Bildirimler temelde üç farklı sistem üzerinden yapılacak: iMessage, E-Posta ve İnternet Sitesi

Kullanıcılar başta Pegasus olmak üzere çeşitli casus yazılımlardan etkilendiyse, bunları mesaj ya da e-posta yolu ile öğrenebilecek. Eğer bu durumdan emin değillerse, appleid.apple.com adresinden oturum açarak tehditin ve bildirimin detaylarını görüntüleyebilecek.

Apple bu sürecin de kötü amaçlı kullanıma konuk olabileceğinden endişe ederek, tehdit bildirimlerinde herhangi bir bağlantı paylaşmayacaklarını belirtti. Eğer aldığınız tehdit bildiriminde herhangi bir bağlantı varsa, buna asla tıklamamanız gerektiği vurgulandı.

Tabii ki sistemin henüz oldukça yeni olduğunu unutmayın ve Apple, süreç boyunca tüm saldırıları tespit etmenin şimdilik garanti olmadığını özellikle vurguluyor. Ayrıca şirket, bazı durumlarda yanlış kırmızı alarmların da gündeme gelebileceğini ekliyor.

Peki siz Apple tarafından atılan bu adım ve alınan bu önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer akıllı telefon üreticilerinden de benzer adımlar gelir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.