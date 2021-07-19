Pegasus Casus Yazılım Nedir, Neler Yapabilir?
Pegasus casus yazılım nedir, nasıl bulaşır? İşte bilgisayar korsanlarının söz konusu kötü amaçlı yazılımla neler yapabileceğine dair merak edilen tüm detaylar!
Pegasus casus yazılım, bugüne kadar geliştirilmiş en tehlikeli kötü amaçlı yazılım olabilir. Akıllı telefonunuza bir kez bulaştığı zaman telefonunuzu siz farkına bile varmadan 7 gün 24 saat boyunca gözetleme yapmak için kullanılabilecek bir dinleme ya da izleme cihazına dönüştürebilir.
Pegasus Casus Yazılım Nasıl Bulaşır?
- Yazılım, kötü niyetli kişiler tarafından e-posta ve kısa mesajlar aracılığı ile gönderilen bağlantılardan indiriliyor.
- Kötü niyetli bir kişinin kurbanın cihazına erişmesi için kurbanın kendisine gelen bağlantıya tıklaması ve yazılımı indirmesi gerekiyor.
- Pegasus'un en eski sürümü, 2016 yılında araştırmacılar tarafından tespit edildi. Yazılımın geliştiricileri ve kullanıcıları, kurbanları hedeflemek için onlara popüler mesajlaşma uygulamaları ya da e-postalarla ulaşıyor. Yazılım genellikle bir popüler uygulamanın kılığına girmiş şekilde gizli tutuluyor.
- Kullanıcı kötü amaçlı yazılımı indirdiğinde zararlı bir yazılım indirdiğinin farkına bile varamıyor. Bilgisayar korsanı, kullanıcı farkında bile olmadan kullanıcının cihazında istediği herhangi bir işlemi gerçekleştirebilir ve kullanıcı, bütün bunlar olurken telefonunu başkasının kontrolünde değilmiş gibi kontrol etmeye devam edebilir.
Yeni Kimlik Avı Dolandırıcılığı Yöntemiyle Sayısız Hesap Çalındı!
Yeni kullanılmaya başlanan bir kimlik avı dolandırıcılığı yöntemi ile siber dolandırıcılar sayısız sosyal medya kullanıcısının hesabını ele geçirdi.
Söz konusu kötü amaçlı yazılımın tahmin edilemeyecek kadar çok büyük bir hedef kitlesi var ve yazılım herhangi bir işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bir kez cihazınıza bulaştığında neler olabileceğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Pegasus Casus Yazılım ile Neler Yapılabilir?
- Yazılımı kullanan kişiler, kurbanın telefonuna bir kez erişim sağladığında kurban farkına bile varmadan cihazı düzenli olarak takip edebilirler.
- Bu yazılımı içeren cihazlarda gönderilen ya da alınan mesajlar doğrudan kopyalanabilir.
- Cihazda depolanan fotoğraflar kötü niyetli kişi tarafından toplanabilir.
- Telefona gelen aramalar kayıt altına alınabilir.
- Telefonun kamerası ile kurban gizlice kaydedilebilir.
- Kurbanın konuşmalarını dinlemek için mikrofon kullanılabilir.
- Kötü amaçlı kimse, kurbanın her an nerede olduğunu, kiminle olduğunu ve hatta kiminle tanıştığını öğrenebilir.
- Telefonda yer alan herhangi bir dosya, bilgisayar korsanının sunucusuna aktarılabilir. Benzer şekilde fotoğraf, video ve hatta oynatma listesinde yer alan herhangi bir şarkı bile bilgisayar korsanının sunucusuna yüklenebilir.
- Kullanıcının cihazının kontrolünü elinde tutan bilgisayar korsanı, akıllı telefona gelen kısa mesajları okuyabilir.
- Web tarayıcılarının arama geçmişi de dahil olmak üzere her türlü bilgi incelenip toplanabilir.
YORUMLAR