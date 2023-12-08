Apple, Çevre Birimlerini USB-C ile Ne Zaman Yenileyecek? Tarih Ortaya Çıktı!

Apple'ın Ekim etkinliğindeki sürprizlerden biri de iPhone ve Mac'lerde USB-C'ye geçilmesine rağmen çevre birimleri için USB-C güncellemelerinin olmamasıydı. Bu hafta ortaya çıkan yeni bir söylenti, Apple'ın bu değişikliği 2024 baharı için planladığını söylüyor.

Apple'ın Ekim etkinliği sırasında Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u yeni bir USB-C şarj portuyla güncellemesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Hatta yeni M3 iMac ile birlikte gelen çevre birimleri bile hâlâ Lightning üzerinden şarj oluyor.

Apple, 2024 Baharında Çevre Birimlerini USB-C ile Yenileyecek

Bugünkü söylenti, Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Instant Digital'den geliyor. Instant Digital, USB-C Mac aksesuarlarının "2024 baharında" geleceğini söylemenin ötesinde başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Bu haftanın başlarında ise Bloomberg, Apple'ın Mart 2024 civarında yeni bir iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air de dâhil olmak üzere bazı büyük iPad ve Mac güncellemeleri planladığını bildirmişti. Apple'ın bu noktada Mac aksesuarlarını da eş zamanlı olarak yenilemesi mantıklı görünüyor.

Lightning'e bağlı kalmak istemiyorsanız fakat çevre birimlerinizde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, yeni bir Magic Keyboard, Magic Mouse ya da Magic Trackpad satın almayı şimdilik ertelemenizde fayda var.

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