Apple'ın iPhone 16 Serisindeki Yapay Zeka Planları: Siri'nin Yenilendiğini Görebiliriz!

Apple, yapay zekâ tabanlı içerik ve özelliklerde, ayrıca bunların Siri ile entegrasyonu noktasında sektördeki rakiplerinden geride kalmış durumda. Rekabetin bu kategoride hız kazanmasıyla birlikte teknoloji devinin iPhone 16 serisinde bu alana yoğunlaşacağı düşünülüyor.

Bu doğrultuda analist Ming-Chi Kuo, Siri'yi ve diğer yapay zekâ le ilgili görevleri tetiklemek için ses ve konuşma entegrasyonuna yardımcı olacağından, iPhone 16 serisindeki dört modelin de iyileştirilmiş ve geliştirilmiş mikrofonlarla geleceğini tahmin ediyor.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, AIGC ve Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) gelecekteki cihazlara entegre etmek için bu yılın üçüncü çeyreğinde Siri ekibini yeniden organize etti.

Kuo, iPhone 16 serisinde Apple'ın bu alana yoğunlaşacağını belirtiyor fakat telefonların da önemli ölçüde daha pahalıya mal olacağına değiniyor.

iPhone 16 Serisinde Siri, Yapay Zeka Özelliklerine Sahip Olacak

Analist Kuo'nun son anketine göre AAC ve Goertek, iPhone 16'nın mikrofon tedarikçileri ve özellik yükseltmesinden eşit şekilde faydalanacaklar. Kuo, "Her bir iPhone 16 için mikrofonların ASP'si iPhone 15'inkinden en az %100-150 daha yüksek olacak." diyor. Sonuç olarak, AAC'nin ve Goertek'in gelirlerinin ve kazançlarının bu yükseltmeden önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.

Temel modeller için A18, Pro sürümler için A18 Pro olarak adlandırılması beklenen iPhone 16 serisi işlemcilerinin şu anda Snapdragon 8 Gen 3'ün desteklediğine benzer şekilde cihaz üzerinde LLM'leri desteklemesi muhtemel.

Öyle ki Apple'ın daha önce de dâhili olarak Apple GPT olarak adlandırılan ChatGPT benzeri bir sohbet botu üzerinde çalıştığı söyleniyordu, bu nedenle gelecek yılki WWDC etkinliğinde bu teknolojinin bir önizlemesini görebiliriz.

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