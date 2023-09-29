Tim Cook Açıkladı: Apple'dan ChatGPT Benzeri Yapay Zeka Geliyor!

Apple CEO'su Tim Cook İngiltere basınına verdiği demeçte şirketin üretken yapay zekâ üzerinde çalıştığını ve bu ülkede daha fazla yapay zekâ personeli istihdam etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Apple'ın Birleşik Krallık'ta yarım milyondan fazla istihdamı nasıl desteklediğine dikkat çekmesinin ardından Tim Cook, yapay zekâ alanında daha fazla personel istihdam ederek bu sayıyı arttırmak istediklerine değindi.

Apple, Yapay Zeka Alanında İşe Alımlar Gerçekleştirecek

Londra'da yayımlanan Evening Standard gazetesine göre Tim Cook'a PA haber ajansı tarafından yapay zekâ ve Birleşik Krallık'ta işe alımlar hakkında bir soru yöneltildi. Tim Cook şunları söyledi:

"Bu alanda işe alım yapıyoruz, evet ve bu yüzden işe alımların artmasını bekliyorum. Yapay zekâ bugün hayatımızın ve ürünlerimizin her yerinde. Apple Watch'taki düşme ve çarpışma tespitinin ve daha birçok teknolojimizin arkasında yapay zekâ var."

Tim Cook ayrıca Apple'ın ChatGPT benzeri bir hizmeti araştırdığına dair söylentileri de doğruladı.

"Yapay zekâ ürünlerimizin tam anlamıyla her yerinde kullanılıyor ve elbette üretken yapay zekâyı da araştırıyoruz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, her alandaki mükemmelliyetçiliğini yapay zekâ alanında da gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.