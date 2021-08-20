Apple İçin Çalışan Çift Taraflı Ajan Kendini İfşa Etti!

Apple için bir yıldan daha fazla bir süredir çift taraflı ajan olarak çalışan Andrey Shumeyko isimli kişi, kimliğini ifşa etti. Uzun bir zamandan beri teknoloji devine bilgi aktaran ajanın çalıştığı süre boyunca en önemli önceliği, şirkete ait yasa dışı yollarla elde edilmiş bilgileri sızdıran kişi ya da kişilerin kim olduğunu bulmaktı.

Shumeyko, şirkete çalıştığı süre boyunca iki taraflı ajan olarak görev üstlendi. Bir yandan sızıntı kaynakları ile samimiyet kurarken bir yandan da kaynakları şirkete bildiriyordu.

Twitter ve Discord gibi platformlar aracılığı ile sızdırılmış bilgileri, uygulamaları ve prototipleri paylaşan kişilerle iletişim halinde olan Shumeyko, onlara karşı başka bir maske takarak kendisinin de onlardan biri gibi görünmesini sağlıyordu. Ne var ki topluluğun haberi bile olmadan Apple'ın yaklaşan ürünleri hakkında bilgi sızdıran kişilerin bilgileri topluyor ve şirkete aktarıyordu.

Sızıntı topluluğunda genellikle YRH04E ve JVHResearch isimlerini kullanan Andrey Shumeyko, hikayesini paylaşma kararı aldı. Bunun nedeninden bahseden Shumeyko, şirketin kendisinden yararlandığını, Apple'a sağladığı bilgilere rağmen hiçbir karşılık alamadığını söyledi.

Apple, Çift Taraflı Ajan Shumeyko'ya 1 Kuruş Bile Ödememiş

Vice'a açıklamada bulunan Shumeyko, iddiasını şirketin güvenlik ekibi ile olan e-postalarla da destekledi. E-postaların gerçek olup olmadığı kontrol edildi ve bunun sonucunda e-postalar doğrulandı.

Shumeyko, 2017 yılında Apple Store çalışanlarını olası bir kimlik avı saldırısına karşı uyardıktan sonra şirketin Global Security ekibi ile ilişkilerinin başladığını söyledi. 2020'nin ortalarında ise Apple'ın araştırmalarına yardımcı olmaya başladı.

Ekibin sızıntıları takip etme ve onları önleme yollarından biri, Shumeyko'nun yaptığı gibi bazı topluluklara sızmak ve onlarla ilişki kurmaktan geçiyor. Shumeyko'nun topluluktaki bağlantılarının genişlemesi, sızıntıları önlemek için oldukça önemli bir fırsat anlamına geliyordu. Bu nedenle bilgilerin devamlılığının korunması için Shumeyko ile çalışmaya devam edildi.

Shumeyko'nun Apple'ın Global Security ekibi için çalışmasının en önemli nedeni tanınmak ve şirkete olan katkısının karşılığını almaktı. Eskiden Apple için çift taraflı ajan olarak çalışan kişi, ekibe her ne kadar bunun bir karşılığının olup olmayacağını sormakta kararlı olsa da iddialara göre Apple bu tür sorulara genellikle ilgisiz kaldı ve Shumeyko en sonunda kendisinin kullanıldığını düşünerek hikayesini anlatma kararı aldı.