Apple Fotoğraf Tarama Planına Gelen Eleştirilerden Sonra Açıklama Yaptı

Apple, fotoğraf tarama planı hakkında son birkaç gündür şirkete yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Şirket, geleceğe yönelik planı ile ilgili yaptığı açıklamada kullanıcıların gizliliğine hiçbir şekilde müdahale etmediğinin üzerinde durdu.

Şirketin yazılım mühendisliği başkan yardımcısı olan Craig Federighi, Wall Street Journal tarafından yayımlanan yeni bir videoda yeni tarama sistemi hakkında gelen yoğun eleştirilere sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Federighi'nin vurgulamış olduğu ilk konu, Apple'ın iPhone ya da iPad'deki fotoğrafları teknik olarak taramaması oldu. Şirket, bunu yapmak yerine iCloud'da depolanan fotoğrafları tarıyor. Bu, iCloud'u kullanmayı bırakanların fotoğraflarının taranamayacağı anlamına geliyor.

Federighi, tarama sisteminin kullanıcı gizliliğinin korunmaya devam edeceği şekilde geliştirildiğini belirtti.

Altı çizilen ikinci konu, sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili oldu. Görüntüler buluta yüklendiğinde fotoğraf direkt olarak taranmıyor. Sistem, fotoğrafın veri tabanındaki görüntülerle eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyor. Olası bir eşleşmede şirket fotoğrafın gerçekten şüpheli olup olmadığını öğrenmek için yazılımına başvuruyor ve fotoğraf birkaç doğrulama adımından daha geçiyor.

Apple Fotoğraf Tarama Sistemine Eleştiriler Gecikmemişti

Sistem yalnızca şirketin sunucularına yüklenen fotoğrafları taramak yerine kısmen de olsa iPhone cihazlarda çalışacağı için kullanıcılar endişe duyuyor.

Yeni sistem dolayısıyla Apple'ı eleştirenler genellikle kullanıcı gizliliğinden yana endişelerini dile getiren isimlerden biri de Will Cathcart olmuştu. WhatsApp Başkanı Will Cathcart, geçen günlerde Twitter'da paylaştığı bir tweette şu sözleri kullandı:

"Apple'ın dün paylaştığı bilgileri okudum ve (yeni sistemden yana) endişe duyuyorum. Bunun yanlış bir yaklaşım ve dünyanın dört bir yanındaki insanların mahremiyetine müdahale olduğunu düşünüyorum."

Cathcart, yaptığı açıklamada ayrıca insanların yıllardır bilgisayar kullandığını ancak yasa dışı içerikleri taramak için dizüstü ve masaüstü bilgisayarları taramanın bir zorunluluk olmadığını söyledi.

WhatsApp Başkanı, Apple'ın kullanıcıların telefonundaki bütün özel fotoğrafları hatta kimseyle paylaşmadığı fotoğrafları bile tarayabilen bir sistem geliştirdiğini ifade etti.

Yeni sistem şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor. Aynı sistemin Türkiye'de de geçerli olup olmayacağı, geçerli olacaksa ne zaman olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket, bu noktada atacağı adımlar hakkında çok fazla ayrıntı paylaşmadı.