Apple'dan Kullanıcıları Özgürleştirecek Kritik Adım

Geçtiğimiz saatlerde sızdırılan yeni bir rapora göre Apple, kullanıcılara varsayılan uygulamalar için değişiklik yapabilme imkanı tanımayı planlıyor.

Kullanıcıları Daha Özgür Kılacak

Söz konusu rapora göre şirketin internet tarayıcısı, e-posta servisi ve müzik uygulaması için varsayılan uygulamaları değiştirme planlarının bulunduğu görülüyor. Şu aşamada planlar iPhone üzerine odaklı ve büyük ihtimalle benzer bir durum Siri kullanımı sırasında da olacak.

Yani örneğin Siri üzerinden komut verip herhangi bir müzik dinlemek istediğinizde Spotify gibi diğer müzik akışı hizmetlerini tercih edebilme imkanını da bulacaksınız. Tabii bunun varsayılan olarak gerçekleşeceğini söyleyelim.

Apple tarafından yapılan bu plan şu aşamada kesinlik taşımıyor olsa da bu sene çıkacak olan iOS 14 ile birlikte kullanıma sunulabilir gibi gözüküyor. Bu da bu özellikle önümüzdeki aylarda yapılacak geliştirici konferansı sırasında tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

Ne İşe Yarayacak

Mevcut durumda iPhone kullanıcıları müzik dinlemek için Spotify, internette gezinmek için Chrome ve e-posta kontrolü için Outlook gibi uygulamaları cihazlarına kurabilir ve bunları kullanabilirler. Buna karşın herhangi bir uygulamada bir bağlantıya tıkladıklarında ya da yönlendirmeli bir e-posta butonuna dokunduklarında indirdikleri diğer uygulamalar yerine sistemin varsayılan uygulamalarına yönlendirilirler ve bunu değiştirme şansları olmaz.

Bu değişiklik gerçekleşirse pek çok iPhone sahibi bu durumu memnuniyetle karşılayacaktır. Buna ek olarak Apple'ın özellikle antitröst odaklı davaları için de yardımcı olabilir.

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