Apple, Dokunmatik PROLED XDR Ekranlı Yeni MacBook Pro'yu Tanıttı

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Apple, bugün düzenlediği özel bir etkinlikte 14 ve 16 inç seçenekleriyle yeni MacBook Pro'yu tanıttı. Bilgisayarın en büyük yeniliği, tandem OLED teknolojisine dayanan dokunmatik PROLED XDR ekran. Cihazlar M5 Pro ve M5 Max işlemcilerle geliyor ve Türkiye'de 199.999 TL'den başlayan fiyatla ön siparişe açıldı.

PROLED XDR Ekran ve Dokunmatik Destek

Yeni ekran, kendi ışığını üreten iki piksel katmanından oluşuyor. Apple'ın verilerine göre panel, HDR ve SDR içerikte 2.000 nit tepe parlaklığa ve 10.000.000:1 kontrast oranına ulaşıyor. ProMotion teknolojisi sayesinde yenileme hızı 10 Hz ile 120 Hz arasında kendini ayarlıyor.

Dokunmatik algılayıcı, ekranın üstüne eklenmek yerine doğrudan panelin içine yerleştirildi. Apple, dokunma sırasında ekranın sallanmaması için menteşeyi de yeniden tasarladı. Görüntülü görüşmelerde ekrana dokunurken kamera görüntüsü ayrıca sabitleniyor.

Ekran P3 ve Adobe RGB renk alanlarını tek bir varsayılan ayarda sunuyor. Fabrika kalibrasyonu, referans modları ve isteğe bağlı nano doku cam seçeneği de profesyonel kullanıcılara yönelik özellikler arasında.

M5 Pro ve M5 Max İşlemciler

MacBook Pro, M5 Pro veya M5 Max işlemciyle yapılandırılabiliyor. Cihazda 128 GB'a kadar birleşik bellek ve 16 TB'a kadar depolama seçeneği bulunuyor. Apple, M5 Max'in yüz milyarlarca parametreli büyük dil modellerini tamamen cihaz üzerinde çalıştırabildiğini belirtiyor.

Türkiye mağazasında M5 Pro, 15 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ya da 18 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU ile sunuluyor. M5 Max tarafında ise 18 çekirdekli CPU ile 32 veya 40 çekirdekli GPU seçenekleri yer alıyor.

Yeniden tasarlanan soğutma sistemi, sıcak havayı ekrandan uzaklaştırıyor. Bu yapı, daha hafif kasada performansın uzun süre korunmasını hedefliyor.

Daha İnce ve Daha Hafif Tasarım

14 inçlik model yaklaşık 1,36 kg ağırlığında ve önceki nesilden yaklaşık 227 gram daha hafif. 16 inçlik model ise yaklaşık 1,81 kg ağırlığa sahip ve öncekinden yaklaşık 318 gram daha hafif. İki model de bir milimetreye yakın inceldi ve Uzay Siyahı ile Gümüş renk seçenekleriyle satılıyor.

Apple'ın Eylül 2026 testlerine göre pil ömrü 24 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteğiyle pil 30 dakikada yüzde 50'ye kadar doluyor.

Bağlantı Noktaları ve Yazılım Özellikleri

Bilgisayarda üç Thunderbolt 5, HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe ve kulaklık girişi yer alıyor. M5 Pro'lu modeller üç, M5 Max'li modeller dört harici ekranı destekliyor. Kablosuz bağlantıda Apple'ın N1 çipi üzerinden Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 kullanılıyor.

Cihazlar macOS 27 ile geliyor. Dynamic Island ilk kez Mac'e taşınıyor ve Spotlight, Canlı Etkinlikler ile Siri AI bu alanda yer alıyor. Siri AI, macOS 27.2'de beta olarak sunuluyor ve şimdilik Türkçe desteklemiyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Ön siparişler 28 Ekim 2026'da Türkiye ve ABD dahil 30 ülke ve bölgede başladı. Cihazlar 6 Kasım 2026'da satışa çıkacak. Türkiye'de 14 inçlik model 199.999 TL'den, 16 inçlik model ise 234.999 TL'den başlıyor.

Nano-texture cam seçeneği her yapılandırmada fiyata 10.500 TL ekliyor. Bellek ve depolama yükseltmeleri fiyatı ayrıca artırıyor. Yeni Mac alanlar, Apple Creator Studio aboneliğini üç ay ücretsiz kullanabiliyor.

Ekran Çip Türkiye başlangıç fiyatı 14 inç M5 Pro (15 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli GPU) 199.999 TL 14 inç M5 Pro (18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU) 213.999 TL 14 inç M5 Max (18 çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU) 314.999 TL 14 inç M5 Max (18 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU) 356.999 TL 16 inç M5 Pro (18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU) 234.999 TL 16 inç M5 Max (18 çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU) 332.999 TL 16 inç M5 Max (18 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU) 374.999 TL

Tablodaki fiyatlar standart camlı yapılandırmalara ait. ABD'de ise fiyatlar 14 inçlik M5 Pro model için 2.899 dolardan, 16 inçlik M5 Max model için 4.799 dolardan başlıyor.