Xiaomi'nin Yeni Telefonu Performans Testine Girdi! 16 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K100​ Geekbench'te görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Redmi K100 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi K100, M786BC model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon, tek çekirdek testinde 2 bin 705 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 885 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Çoklu çekirdek testinde alınan 9 bin 885 puan, video düzenleme gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki işlem performansı hakkında fikir veriyor. Bu, uygulamaların açılması ve günlük kullanım sırasında cihazın hızlı tepki vermesine katkı sağlayabilir.

Telefonun 2 bin 805 puanlık tek çekirdek puanı, güçlü bir işlemci performansına işarete diyor fakat sosyal medya veya internette gezinme esnasındaki akıcılığı tek başına bu puan belirlemez. Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Redmi K100'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100'de 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olma küzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi K90'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belritelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Redmi K100'ün katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefonun Wuthering Waves gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecektir.