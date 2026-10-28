GTA 6'yı Yapan Ekip, Oyun Çıkarken Rockstar’a Karşı Oy Kullanacak

Rockstar Games'in Birleşik Krallık'taki çalışanları, şirketin sendikalarını tanımasını sağlayacak anlaşmayı 12-26 Kasım 2026 arasında oylayacak. Kotaku'nun 27 Ekim 2026'da haberleştirdiği Rockstar sendika oylaması, GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkışıyla aynı haftalara denk geliyor. Oylamanın oyunun çıkışını etkileyeceğine dair bir bilgi yok.

Rockstar Çalışanları Neyi Oylayacak?

Oylamayı Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Sendikası'na (IWGB) bağlı Rockstar Game Workers Union düzenliyor. Kotaku'ya göre sendika, Rockstar'dan kendisini GTA 6 çıkmadan doğrudan tanımasını istemişti ve Temmuz 2026'dan beri yönetimle bir tanınma anlaşması üzerinde görüşüyordu. Çalışanların onayına sunulacak anlaşma maaş ve primleri, fazla mesaiyi, işten çıkarmaları, esnek çalışmayı ve üretken yapay zeka politikalarını kapsıyor.

IWGB, Haziran 2026'da Rockstar North'un bulunduğu Edinburgh ile Dundee, Lincoln, Leeds ve Londra'daki stüdyoları saymıştı. Engadget de oylamanın şirketin Birleşik Krallık'taki tüm ofislerini kapsadığını yazıyor. Kaç çalışanın oy kullanacağı ve sendikanın üye sayısı açıklanmadı; IWGB bu konuda her stüdyoda iş gücünün önemli bir bölümünden söz etmekle yetiniyor.

Oylama GTA 6'nın Çıkışını Etkileyecek mi?

Oylama 2 hafta sürecek ve GTA 6'nın PS5 ile Xbox Series X|S'e geleceği 19 Kasım 2026 bu sürenin tam ortasında kalıyor. Oylamayı duyuran haberlerde bir grev kararı ya da çağrısı bulunmuyor. Sürecin kimin gözetiminde yürüyeceği ve sonucun hangi gün duyurulacağı belli değil.

IWGB'nin Kotaku'ya ilettiği bültene ve Engadget'a göre oylama olumlu sonuçlanırsa Rockstar Game Workers Union, Birleşik Krallık oyun sektöründe tanınmış en büyük sendika olacak. IWGB'yi tanıyan ilk Birleşik Krallık oyun stüdyosu Ekim 2025'te Disco Elysium'un yapımcısı ZA/UM olmuştu. Çalışanlar anlaşmayı onaylarsa Rockstar, IWGB'nin Haziran 2026'daki hesabıyla bu listedeki ikinci stüdyo olacak.

Rockstar North'ta prodüksiyon koordinatörü olarak çalışan komite üyesi Shanti Easton-Steel, oylamanın çalışanları etkileyen kararlarda dürüstlük ve açıklık sağlamakla ilgili olduğunu söyledi. Easton-Steel'e göre yönetim kararlarının gizli tutulması, cinsiyetler arası ücret farkı, tutarsız fazla mesai uygulamaları ve oyunun çıkışından sonraki iş güvencesi gibi konuların ele alınmasını zorlaştırıyor.

Rockstar Sendika Konusunda Ne Söylemişti?

Rockstar ve sahibi Take-Two Interactive oylamayla ilgili bir yorum yapmadı. Rockstar'ın yayın başkanı Jennifer Kolbe, Bloomberg muhabiri Jason Schreier'in Ekim 2026'da yayımlanan dosya haberinde şirketin ekibin gittiği yöne gideceğini ve çalışanlar isterse bir sendikaları olacağını söylemişti.

Şirketle sendika arasındaki anlaşmazlık 30-31 Ekim 2025'teki işten çıkarmalarla büyüdü. Rockstar o tarihte sendikanın Discord kanalıyla bağlantılı Birleşik Krallık'taki 31, Kanada ile birlikte 34 çalışanını ağır görev ihlali gerekçesiyle işten çıkardı. Şirket bu çalışanların gizli bilgileri herkese açık bir ortamda paylaştığını ve kararın sendika üyeliğiyle ilgisi olmadığını savunmuştu. IWGB çıkarılan 31 kişinin tamamının sendika üyesi olduğunu söylüyor.

Sendikanın işten çıkarmalar için başvurduğu yasal süreçte esas duruşma 10 Eylül 2026'da başladı ve planlanan süreyi aşınca uzatıldı. Kotaku ve Game Developer'a göre kapanış savunmaları 17 ve 18 Kasım 2026'da yapılacak, Engadget ise tarihi 17 ya da 18 Kasım 2026 olarak veriyor. Her 2 durumda da savunmalar GTA 6'nın çıkışından 1-2 gün önceye denk geliyor. Mahkemenin kararını ne zaman vereceği belli değil.

GTA 6 Türkiye'de Kaç TL'ye Satılıyor?

PC sürümünün tarihi açıklanmayan GTA 6, Türkiye'de PlayStation Store'da ön siparişte. Mağazadaki Türkiye fiyatı Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL. Rockstar oyunun çıkış fragmanını 15 Ekim 2026'da yayımlamıştı.

Editörün Yorumu

Bence oylamanın sonucundan çok, çıkıştan hemen önceki kapanış savunmaları belirleyici olacak. Kolbe'nin sözlerine bakılırsa Rockstar'ın çalışanların onaylayacağı bir anlaşmaya karşı çıkması beklenmez; mahkemenin çıkarılan 31 kişi hakkındaki kararı da yeni sendikanın şirketle ilk pazarlıklara ne kadar güçlü oturacağını gösterecek. Oyunu 19 Kasım 2026'da oynamayı bekleyenler için bir erteleme işareti görmüyorum, çıkış sonrası iş güvencesi tartışması yine de gündemde kalacak.