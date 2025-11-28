Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hakemi

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Abdullah Bora Özkara, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bahtiyar Birinci üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Ali Yılmaz yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakcı Kazımcan Karataş Mario Lemina İlkay Gündoğan Leroy Sane Gabriel Sara Lucas Torreira Barış Alper Yılmaz Osimhen

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Mert Müldür

Levent Mercan

Rodrigo Becao

Milan Skriniar

İsmail Yüksek

Fred

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Jhon Duran

Dorgeles Nene

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.