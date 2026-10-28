Huawei'den 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon! 120Hz OLED Ekranı Var

Huawei yeni bir telefon tanıttı. Böylece Pura 90 Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. HarmonyOS 7 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda 12 GB RAM bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Huawei Pura 90 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9025

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.6 - f/4.0 değişken diyafram)

Makro Telefoto Kamera: 48 MP (f/2.1)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 5.700 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

Huawei Pura 90 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 - f/4.0 değişken diyaframa sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip makro telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Pura 90 Plus'ın ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Pura 90'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 12.5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Huawei Pura 90 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1276 x 2848 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada Pura 90'da 6,8 inç ekran boyutu, 1320 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Huawei Pura 90 Plus'ta Hangi İşlemci Bulunuyor?

HarmonyOS 7 işletim sistemi ile birlikte gelen Huawei Pura 90 Plus'ta Kirin 9025 işlemcisi bulunuyor. Bu arada serinin diğer modeli Huawei Pura 90'da sekiz çekirdeğe sahip Kirin 9010s işlemcisi tercih edilmişti. Huawei Pura 90 Pro Max'te ise Kirin 9030S işlemcisi yer alıyor.

Huawei Pura 90 Plus'ın Bataryası Kaç mAh?

Huawei Pura 90 Plus, 5.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada Huawei Pura 90'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Huawei Pura 90 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Pura 90 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pura 90 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Huawei Pura 90 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.499 yuan (41 bin TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (44.836 TL)

12 GB RAM ve 1 TB Depolama: 6.999 yuan (52.310 TL)

Editörün Yorumu

Huawei Pura 90 Plus'ın ekran özelliklerinden kamera sistemine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, özellikle telefondan film ve dizi izleyen ve oyun oynayan kullanıcılar için büyük bir avantaj. Bunun nedeni ise OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. 120Hz ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.