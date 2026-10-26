vivo 10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! AMOLED Ekrana Sahip

vivo, Y600 isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihaz, yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo Y600'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 7300e

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 10.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 diyafram)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.05)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y600'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo Y600'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7300e işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerien sahip işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve daha verimli çalışıyor.

vivo Y600'ün Kamera Özellikleri Neler?

vivo Y600'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Bu arada vivo Y500'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo Y600 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y600'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Y600'ün Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 1.999 yuan (14.907 TL)

6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.199 yuan (16.398 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 2.099 yuan (15.652 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.499 yuan (18.635 TL)

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo Y600'ün batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.