ChatGPT, iPhone’daki E-postalarınızı Arayıp Bulabilecek: iCloud Eklentileri Kullanıma Açıldı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OpenAI, iCloud postasını ve takvimini yapay zekaya bağlayan ChatGPT iCloud eklentilerini 27 Ekim 2026'da kullanıma açtı. Kullanıcılar ChatGPT'den bir e-postayı bulmasını, gelen kutusunu özetlemesini ya da takvimdeki bir etkinliği güncellemesini isteyebiliyor. Eklentiler ücretsiz hesaplarda da çalışıyor.

ChatGPT iCloud Eklentileriyle Neler Yapılabiliyor?

OpenAI'ın yardım sayfasına göre posta ve takvim 2 ayrı eklenti olarak geliyor, birini bağlamak ötekini açmıyor. Şirketin tanıtım videosunda Eklenti Dizini'nde "iCloud Mail for ChatGPT" ve "iCloud Calendar for ChatGPT" adlarıyla görünen 2 eklenti de iCloud kişilerinde salt okunur arama yapabiliyor.

Posta eklentisi e-postaları arayıp okuyabiliyor ve gelen kutusunu özetleyebiliyor. MacRumors ve Cult of Mac'e göre ChatGPT taslak hazırlayıp e-posta da gönderebiliyor. OpenAI'ın kendi metinlerinde e-posta gönderme açıkça geçmiyor; yardım sayfası eklentilerin bilgi oluşturma ve güncelleme gibi desteklenen işlemleri yapabildiğini, ChatGPT'nin işlemden önce onay isteyebileceğini yazıyor.

Eklenti @icloud.com, @me.com ve @mac.com uzantılı adreslerle sınırlı. iPhone'un Mail uygulamasına eklenen Gmail ve Outlook hesaplarına bu eklentiyle ulaşılamıyor, onlar için ayrı bağlantı kurmak gerekiyor.

Takvim eklentisi etkinlikleri okuyabiliyor, yeni etkinlik ekleyebiliyor ve var olanları güncelleyebiliyor. MacRumors'a göre iCloud takvimini kullanan başka takvim uygulamalarındaki etkinlikler de kapsamda. OpenAI'ın tanıtım videosunda müze üyeliğini daha sık kullanmak isteyen bir kullanıcının isteği üzerine ChatGPT, sergi bilgisini e-postada bulup takvimdeki boş bir akşama "Museum Night" etkinliğini ekliyor.

Hangi Planlarda ve Cihazlarda Kullanılabiliyor?

OpenAI'ın X'teki duyurusuna ve yardım sayfasına göre eklentiler bütün ChatGPT planlarında kullanılabiliyor; Engadget ve Cult of Mac bunun ücretsiz hesapları da kapsadığını yazıyor. İş hesaplarında yöneticinin uygulama ayarları geçerli. ChatGPT'nin Türkçe fiyat sayfası ücretsiz planda eklentileri "Sınırlı" olarak listeliyor; OpenAI iCloud eklentileri için bu plana özel bir sınır belirtmedi.

Eklentiler için ayrı bir ücret istenmiyor. Fiyat sayfası eklentileri Go, Plus ve Pro planlarında sınır belirtmeden sunuyor. App Store Türkiye'de aylık ücret Go planında 249,99 TL, ChatGPT Plus'ın zamlı Türkiye fiyatı ise 999,99 TL.

Eklentiler web sürümünde, masaüstü uygulamasında ve iOS'ta çalışıyor. OpenAI Gmail ve Google Takvim'e birden fazla hesap bağlama özelliğini Ağustos 2026'da duyururken Android'i de saymıştı; iCloud duyurusunda Android geçmiyor ve ChatGPT'nin Android uygulamasında iCloud eklentilerinin çalışıp çalışmayacağı açıklanmadı. Dağıtım bölge istisnası olmadan küresel olarak ilerliyor, duyurularda Türkiye'nin adı ayrıca geçmiyor.

OpenAI eklentileri kademeli dağıttığı için seçenek her hesapta aynı anda görünmeyebilir. Şirketin Ağustos 2026'da yayımladığı Apple Messages eklentisi Apple işlemcili Mac'lerle sınırlı kalırken iCloud eklentileri web ve iOS'ta da çalışıyor.

iCloud Hesabı ChatGPT'ye Nasıl Bağlanıyor?

Kullanıcı ChatGPT ayarlarındaki eklentiler bölümünden iCloud Mail ya da iCloud Calendar'ı seçip bağlantıyı başlatıyor. Eklentiler Apple hesabının normal parolasını değil, uygulamaya özgü parolayı istiyor. Apple bu parola için hesapta iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olmasını şart koşuyor. Parola account.apple.com adresindeki Giriş Yapma ve Güvenlik bölümünde bulunan Uygulamaya Özgü Parolalar menüsünden oluşturuluyor.

Posta eklentisi iCloud e-posta adresini, takvim eklentisi Apple hesabının birincil e-posta adresini soruyor; 2 adres birbirinden farklı olabiliyor. Apple hesabın ana parolası değiştiğinde bütün uygulamaya özgü parolaları iptal ediyor. Bu durumda kullanıcının yeni bir parola oluşturup eklentileri yeniden bağlaması gerekiyor.

9to5Mac ve MacRumors'a göre 2 eklenti, OpenAI'ın Eylül 2026'da tanıttığı Dots ajanıyla da çalışıyor; kullanıcı eklentileri kurmayı bir Dot'tan da isteyebiliyor. OpenAI'ın sürüm notları, Dots'un ilk aşamada uygun Pro ve Business Premium kullanıcılarına açıldığını, Pro erişiminin Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve İngiltere'yi kapsamadığını yazıyor.

Bağlanan E-postalar Model Eğitiminde Kullanılıyor mu?

OpenAI'ın yardım sayfasına göre şirket, Free, Go, Plus ve Pro planlarında model eğitimi ayarı açık olan kullanıcıların bağlı uygulamalardan gelen bilgilerini modellerini eğitmek için kullanabiliyor. Türkçe yardım sayfası bu ayarı Ayarlar > Veri kontrolleri altında "Modeli herkes için iyileştir" adıyla anıyor. Business, Enterprise ve Edu planlarında OpenAI bu bilgileri varsayılan olarak eğitime katmıyor. Bellek özelliği açıksa ChatGPT eklentilerden eriştiği bilgileri hatırlayabiliyor.

ChatGPT izin ayarlarına göre bilgiyi okumadan ya da bir işlem yapmadan önce kullanıcıdan onay isteyebiliyor. Kullanıcı uygun bir eklentide en geniş izin seçeneğini açarsa ChatGPT desteklenen işlemleri ayrıca onay beklemeden yapabiliyor. OpenAI bu seçeneğin daha yüksek risk taşıdığını, hassas işlemlerin yine onaya bağlanabileceğini ya da reddedilebileceğini belirtiyor.

ChatGPT daha önce Chrome'daki sekmeleri görüp kullanıcı yerine iş yapabilir hale gelmişti. OpenAI, Aralık 2025'te ChatGPT'ye gelen uygulama dizinini Temmuz 2026'da Eklenti Dizini'ne dönüştürürken kullanıcıların mevcut bağlantılarını korudu.

Editörün Yorumu

Postasını Gmail yerine iCloud'da tutan iPhone sahipleri için bu eklentilerin ChatGPT'deki uzun süreli bir eksiği kapattığını düşünüyorum. Öte yandan uygulamaya özgü parola Apple hesabının ana parolasını korusa da ChatGPT'nin arayıp okuyabildiği gelen kutusunda sağlık ve banka yazışmaları da bulunuyor. Bağlamadan önce model eğitimi ayarını kapatmanızı, izinleri onay isteyecek şekilde bırakmanızı öneririm. Eklentiyi bıraktığınızda parolayı account.apple.com üzerinden iptal etmeyi de unutmayın.