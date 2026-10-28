OpenAI rakibinin Kapısını Çaldı: Google’ın TPU Çiplerini Satın Almak İstiyor

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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka altyapısını büyütmek için Tensor İşlem Birimi adı verilen Google TPU çiplerini satın almayı planlıyor. Planı önce The Information, ardından ayrı bir kaynağa dayanarak Bloomberg haberleştirdi. Haberler bunu imzalanmış bir anlaşma olarak değil, plan olarak veriyor.

OpenAI, Google'dan Ne Almak İstiyor?

Google TPU'ları yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kendisi tasarlıyor. OpenAI'ın bu çipleri Google Cloud üzerinden kiralamaya başladığını Haziran 2025'te Reuters ve The Information yazmıştı. OpenAI sözcüsü de aynı ayın sonunda Reuters'a yaptığı açıklamada TPU'ları erken aşamada test ettiklerini, onları geniş ölçekte kullanma planları olmadığını söylemişti. 28 Ekim 2026'daki haberlerin hepsi kiralamadan değil, satın almadan söz ediyor.

Bloomberg anlaşmanın son şartlarının bilinmediğini yazıyor; tutar, çip sayısı, sözleşme süresi, TPU nesli ve teslim takvimi açıklanmadı. Çiplerin OpenAI'ın kendi veri merkezlerine mi kurulacağı, yoksa bir bulut sağlayıcı üzerinden mi kullanılacağı da netleşmedi. OpenAI ve Google haberle ilgili yorum yapmadı.

The Information'a göre OpenAI, modellerini TPU'lara uyarlayacak mühendisler arıyor ve bu çalışma erken aşamada. Şirketin çip ekibini yöneten Richard Ho da OpenAI'a geçmeden önce Google'da TPU'ların geliştirilmesinde çalışmıştı.

OpenAI Başka Hangi Çip Anlaşmalarını Yaptı?

OpenAI Eylül 2025'te Nvidia ile 10 gigawattlık ortaklık için niyet mektubu imzaladı, Ekim 2025'te de AMD ile 6 gigawattlık bir anlaşma yaptı. Aynı ay Broadcom'la toplam 10 gigawatt kapasiteli özel çip anlaşmasına varan şirket, bu iş birliğinden çıkan ilk çipini Haziran 2026'da tanıttı ve 2026 sonuna kadar devreye almayı planlıyor.

Bulut tarafında OpenAI, Ekim 2025'te Microsoft'tan 250 milyar dolarlık ek Azure hizmeti almayı kabul etti. Kasım 2025'te de Amazon Web Services (AWS) ile 7 yıla yayılan 38 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Nisan 2026'da Microsoft ile değişen anlaşmaya göre Microsoft birincil bulut sağlayıcı olarak kaldı ama OpenAI'ın tek seçeneği olmaktan çıktı. OpenAI'ın Ocak 2025'te Oracle ve SoftBank'la duyurduğu Stargate projesi de şirketin kendi veri merkezlerini kurma planının parçası.

Google TPU'larını Kimlere Açıyor?

Google ile Oracle, 27 Ekim 2026'da TPU'ların Oracle Cloud Infrastructure (OCI) üzerinden de sunulacağını duyurdu. Böylece Google dışında TPU sunan ilk büyük bulut sağlayıcı Oracle olacak; kapasite 2027'de devreye girip birkaç yıla yayılarak artacak. Google Cloud da 21 Ekim 2026'da OpenAI'ın modellerini seçili kurumsal müşterilerine sınırlı önizlemeyle açmıştı.

Google'ın büyük TPU müşterileri arasında Anthropic de bulunuyor. Anthropic Ekim 2025'te Google Cloud'daki 1 milyona kadar TPU'yu kullanma planını açıklamış, Nisan 2026'da da Google ve Broadcom'la 2027'den itibaren devreye girecek birkaç gigawattlık yeni bir kapasite anlaşması yapmıştı.

Reuters'a göre Google 2026'da TPU'ları bazı müşterilere doğrudan satmaya başladı. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in finans direktörü Anat Ashkenazi de bu satışlardan gelen gelirin küçük bir kısmının 2026 sonunda, çoğunun 2027'de kayda geçeceğini söylemişti. Alphabet, 3. çeyrek sonuçlarını 28 Ekim 2026'da ABD'de borsa kapanışından sonra açıklayacak.

ChatGPT Kullanıcıları İçin Ne Değişecek?

Planın ChatGPT'nin Türkiye'deki abonelik ücretlerine, hızına ya da yanıt kalitesine etkisi açıklanmadı. Haberler OpenAI'ın altyapısını konu alıyor ve son kullanıcıya dönük bir bilgi içermiyor. ChatGPT'yi Türkiye'de web sitesinden ve Android uygulamasından kullanmak mümkün.

Editörün Yorumu

ChatGPT'nin rakibi Gemini'yi geliştiren şirketten çip almak, OpenAI'ın Nvidia ile pazarlığında elini güçlendirecek bir hamle gibi duruyor. Google açısından da Oracle anlaşmasının hemen ardından gelen bu plan, TPU'nun kendi bulutunun dışına taşındığı bir döneme işaret ediyor. Yine de modellerin TPU'ya uyarlanması erken aşamadaysa, bu çiplerin ChatGPT'deki yanıtlara yansıması bence 2027'yi bulur.