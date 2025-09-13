iPhone 17’ler Yoldayken: Apple Ekim Etkinliğinde Ne Tanıtacak?

Apple’ın Eylül etkinliği bu hafta başında gerçekleşti ve her yıl olduğu gibi yeni iPhone modelleri karşımıza çıktı. Ön sipariş süreci başlayan iPhone 17 serisi gündemin zirvesinde yer almaya devam ederken şimdiden gözler Ekim ayında gerçekleştirilme ihtimali yüksek olan lansmana çevrildi.

Apple Ekim Ayında Hangi Ürünleri Tanıtacak?

Eylül lansmanları Apple için bir standart olsa da, şirket son yıllarda Ekim ayında da yeni ürünlerini tanıtıyor. Son yıllardaki Ekim ayı tanıtımlarına baktığımızda öne çıkanlar şu şekilde;

2024: M4 MacBook Pro, M4 iMac, M4 Mac mini, iPad mini

2023: M3 MacBook Pro, M3 iMac

2022: Apple TV 4K, M2 iPad Pro, temel iPad modeli

2021: M1 MacBook Pro, AirPods 3, Apple Music Voice destekli HomePod mini renk seçenekleri

Apple 2023 ve 2021’de Ekim etkinlikleri düzenledi; 2022’de ürünlerini basın bülteniyle tanıttı. 2024’te ise farklı bir yol izleyerek iPad mini’yi basın bülteniyle, M4 Mac’leri ise üç gün üst üste lansmanlarla duyurdu. Geçen yılki M4 Mac tanıtımının başarılı olduğunu düşünen Apple, bu yıl da benzer şekilde lansmanı birden fazla güne yayabilir.

Bazı söylentilere göre Apple'ın tek bir güne sığdıracağı bir lansman yapma ihtimali de yüksek, çünkü çok sayıda yeni ürünün yolda olduğu söyleniyor. Kulislere göre Apple’ın bu sonbahar için hazırladığı 5 yeni ürün şu şekilde;

AirTag 2

M5 iPad Pro

Apple Vision Pro 2

A17 Pro çipli Apple TV 4K

HomePod mini 2

Apple çoğu yıl Ekim’de yeni Mac modellerini de tanıtıyor. Ancak M5 MacBook Pro’nun 2026’nın başına ertelendiği bildiriliyor. Bir diğer Mac ihtimali ise A18 Pro çipli, uygun fiyatlı 12,9 inçlik MacBook. Bunun da 2026’nın başında gelmesi bekleniyor, ancak tatil dönemine girerken sürpriz bir şekilde tanıtılma ihtimali var.

Yeni Mac olmasa bile, bu beş ürün tek başına bir Ekim etkinliğini rahatlıkla doldurabilir ya da birkaç güne yayılan bir tanıtım planına konu olabilir. 2021’deki ilk çıkışından beri çok popüler olan AirTag, AirTag 2’deki yeniliklerin büyüklüğüne bağlı olarak sahnede yer bulabilir.

M5 iPad Pro ve Vision Pro 2'ya bakacak olursak: her ikisi de M5 çipine sahip olacağından birlikte tanıtılabilir. Donanım tarafında büyük değişiklikler beklenmese de M5 çipin gücü mutlaka vurgulanacak.

Bir diğer olasılık da hizmetler tarafının öne çıkması. Apple TV+ için yeni diziler yolda ve Apple Music de iOS 26 ile büyük yenilikler alıyor. Bu da yeni bir Apple One paketinin duyurulma ihtimalini artırıyor.