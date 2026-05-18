Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu İçin Can Sıkan Gelişme! Zamlı Gelebilir

Samsung’un amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8’le ilgili can sıkan bir gelişme yaşandı. Güvenilir sektör kaynaklarına göre yaklaşan model selefine göre daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirketin bu kararının arkasında maliyet artışlarının olduğu belirtiliyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung’un son dönemde artan bileşen maliyetleri nedeniyle Galaxy Z Fold 8’i beklenenden biraz daha pahalı satışa sunacağı iddia edildi. Kaynaklar fiyat artışından en çok 512 GB ve 1 TB gibi üst versiyonlarının etkileneceğini söylüyor. Şu an için kesin olmasa da başlangıç fiyat etiketinin sabit kalması bekleniyor.

Bunu biraz daha açacak olursak Galaxy Z Fold 8’in 512 GB depolamalı sürümü 3 milyon won seviyesinde bir fiyata sahip olacak. Bu yaklaşık 2.000 dolara (91.150 TL) karşılık geliyor. Bir önceki modeldeki aynı versiyonun 1.700 dolara (77.484 TL) satıldığını göz önüne aldığımızda 300 dolarlık bir fiyat artışı olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 185.900 TL'ye karşılık geliyor.

Tabii bu durum ülkemizde tam olarak geçerli olmayabilir. Zira Güney Koreli marka Türkiye’de yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Burada ufak bir örnek verecek olursak Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 512 GB depolamalı versiyonu an itibariyle 131.999 TL’den satılıyor. Yani yeni model 50.000 TL’lik devasa bir zamdan ziyade ülkemizde ufak artışlarla satışa çıkabilir.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung’un katlanabilir telefonlarını daha çok yaz aylarında tanıttığını biliyoruz. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Seoul Economic Daily markanın 22 Temmuz’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy Z Fold 8, Flip 8 ve Z Wide Fold modellerini tanıtacağını iddia etti. Şu an için şirketten konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de yukarıda da belirttiğimiz gibi ürünlerin 22 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un fiyat konusunda artışa gideceğine yönelik son rapor beni çok fazla şaşırtmadı. Zira son dönemde Huawei gibi markalardan da benzer hamleler geleceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Yani artan bileşen maliyetleri sadece Samsung’u değil, tüm teknoloji sektörünü etkiliyor. Bu da doğal olarak bir noktada fiyat artışlarının meydana gelmesine neden oluyor.

Konudan bağımsız olarak beni bir diğer şaşırtan konu ise Galaxy Z Flip 8’in muhtemelen Flip serisinin son modeli olacağına yönelik iddialar. Bugün paylaşılan raporlarda markanın Galaxy Z Flip 9 için aktif bir geliştirme süreci yürütmediği ve yüksek ihtimalle Flip serisini sekizinci modelle birlikte rafa kaldıracağı yönünde. Şahsen bunun arkasından da bileşen maliyetlerindeki artış çıkarsa çok da şaşırmam.