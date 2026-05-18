8000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 12 GB RAM'i Var

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katıldı. Tanıtımla beraber RedMagic 11S Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu sayede Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

RedMagic 11S Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP

50MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

RedMagic 11S Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli RedMagic 10S Pro'da 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti.

2000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim.

RedMagic 11S Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11S Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading işlemcisinden alıyor. Standart sürüm 4.6 GHz seviyesindeyken Leading sürümü 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu özel sürüm, standart sürüme kıyasla biraz daha yüksek performans sergiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz çalışabilecek.

Söz konusu işlemcinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda amiral gemisi modelinde yer aldığını belirtelim. RedMagic 10S Pro'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

RedMagic 11S Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

RedMagic 11S Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 7.050 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

RedMagic 11S Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

RedMagic 11S Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11s Pro için 5 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 36 bin 805 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 74 bin TL civarında olabilir. RedMagic 11S Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Öncelikle RedMagic 11S Pro'nun çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu telefonda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.