Bu Hata Google Pixel Watch Sahiplerini Çılgına Çevirdi!

Geçtiğimiz mart ayında yayınladığı güvenlik güncellemesiyle hem akıllı telefonlarında hem de akıllı saatlerinde ciddi sorunlara neden olan Google yepyeni bir problemle gündemde. Bazı kullanıcılar Pixel Watch saatlerinin uyku verilerini tam olarak göstermediğini iddia ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel Watch Saatleri Uyku Verilerini Göstermiyor

Son günlerde bazı Google Pixel Watch kullanıcıları sabah uyandıklarında akıllı saatlerinin uyku verilerini göstermediğini bildirmeye başladı. Bu kapsamda saatlerin geceleri takılı olmasına rağmen “Son veri yok, lütfen uyurken saatinizi takın” şeklinde uyarı mesajı verdiği söyleniyor.

Şu an için sorunun nedeni bilinmiyor. Ancak Pixel Watch’ta veri yok hatası görünse de uyku verileri telefondaki Fitbit uygulamasında normal bir şekilde görüntülenebiliyor. Bu kapsamda saatin verileri kaydettiğini ama bir nedenden dolayı ekranda gösteremediğini söyleyebiliriz. Kısacası uyku verileri an itibariyle sadece Fitbit uygulamasında görünüyor. Öte yandan bazı kullanıcıların akıllı saatlerini yeniden başlatmayı denediğini fakat sorunu çözemediklerini belirtelim.

Google Sorunla İlgili Herhangi Bir Açıklama Yaptı mı?

Google maalesef şu ana dek Pixel Watch saatlerini etkileyen bu problemle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun yanında problemin tam olarak neden kaynaklandığı da henüz bilinmiyor. Yine de önümüzdeki dönemde bu hatayı düzelten bir güncellemenin yayınlanmasını bekliyoruz.

Sorundan Hangi Pixel Watch Modelleri Etkileniyor?

Bununla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak paylaşılan şikayetlerin büyük kısmının Pixel Watch 2 kullanıcılarından gelmesi sorunun belirli bir modelde yaşandığı düşüncesini akıllara getiriyor. Yine de şirketten gelecek açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Google’ın akıllı saatlerinde uyku takibi sorununun ortaya çıkması beni çok fazla şaşırtmadı. Zira yukarıda da belirttiğim gibi markanın mart ayında yayınladığı güvenlik yamasının ardından Pixel Watch 2 ve Watch 3 modellerinde adım sayılarının ve yakılan kalorinin fazla görünmesi gibi sorunların da yaşandığını hatırlıyorum.

Kullanıcıların şu an için yapabileceği çok fazla bir şey yok gibi görünüyor. Kısacası Google sorunu kabul edip bir düzeltme yaması yayınlayana dek uyku takibi verilerini telefondaki Fitbit uygulaması üzerinden kontrol etmek dışında pek bir çözüm yöntemi bulunmuyor diyebilirim.