10.420 mAh Bataryalı, Güçlü İşlemcili Tablet Yolda! 144Hz Ekranı Var

OPPO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni tabletinin görüntüsünü resmî olarak yayınladı. OPPO Pad 6 olarak adlandırılan model, ekran yenileme hızı ve batarya da dahil olmak üzere birçok özelliği ile fark yaratacak seviyede özelliklerle birlikte gelecek. Ayrıca hemen hemen her tarza hitap etmesini sağlayacak üç renk seçeneği bulunacak.

OPPO Pad 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya Kapasitesi: 10.420 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Kalınlık: 5.99 mm

Ağırlık: Yaklaşık 577 gram

Renk Seçenekleri: Gri, gümüş ve mavi

OPPO Pad 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Pad 6, 12.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD ekran üzerinde 2120 x 3000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Ekran boyutu gerek çizim yapmaktan hoşlanan ya da bunu iş olarak sürdüren kişiler için ideal. Ayrıca çoklu görevler için de tableti kullanışlı yapıyor. Bölünmüş ekran özelliği kullanılarak aynı anda birden fazla iş gerçekleştirilebiliyor.

Ekran boyutuna benzer şekilde çözünürlük de çizim yapanlar için uygun görünüyor. Diğer yandan net görüntü elde etmeye yardımcı olacaktır. Kitap okurken de yazılar pürüzsüz görünecektir. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde animasyonların akıcı hissiyat uyandıracağını belirtelim. LCD ekran ise OLED ekranlar kadar derin siyah vermeyecektir.

OPPO Pad 6'da Hangi İşlemci Olacak?

Ciihazda Dimensity 9500s işlemcisi yer alacak. Daha önce Redmi Turbo 5 Max gibi cihazlarda gördüğümüz bu işlemci, yoğun efektler içeren ve epey güç tüketen, bu nedenle cihazı da oldukça zorlayan Zenless Zone Zero'da 50-60 FPS elde etmenize olanak sağlıyor. Benzer şekilde cihazı epey zorlayan diğer oyunlar Genshin Impact ve Wuthering Waves'te 60 FPS alabiliyorsunuz.

Hatırlatmak gerekirse bir önceki model OPPO Pad 5'te Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de oldukça kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz şekilde oynama olanağı sağlıyor ancak Dimensity 9500s ile beraber gelecek olan OPPO Pad 6 ile performans elbette epey artacak.

OPPO Pad 6'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

OPPO'nun yeni tableti, 10.420 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazın oldukça uzun bir kullanım süresi sunacaktır. Şarj hızı da ideal görünüyor. Şarj işleminin gerçekleşmesi için saatlerce beklemeye gerek olmayacaktır.

OPPO Pad 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 5 için 2 bin 599 yuan (17 bin 419 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad 6, önceki modele göre daha büyük batarya ve güçlü işlemci gibi özelliklerle gelecek. Dolayısıyla başlangıç fiyatının 2 bin 800 yuan (18 bin 766 TL) civarında olabileceğini söylemek mümkün. Türkiye'de satılması durumundaysa fiyatı vergilerle birlikte 26 bin TL civarında olacaktır.

OPPO Pad 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad 6'nın önceki modelleri şu an Türkiye'de satılmıyor. Bu da yeni modelin Türkiye'ye gelme ihtimalinin şu anlık düşük olduğunu gösteriyor. Tabii, konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bunulmadı. O yüzden planların her zaman değişiklik gösterme ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bir tablet satın alırken en çok dikkat ettiğim noktalardan biri, batarya kapasitesidir. OPPO Pad 6'nın 10.420 mAh batarya kapasitesi sunacak olması, benim gibi uzun kullanım süresine öncelik verenler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Tabii, bunun yanında güçlü işlemcisi olacağını da unutmamak gerek. Bu sayede tablette yoğun güç tüketen uygulamaları ya da oyunları çalıştırmak da mümkün olacaktır.