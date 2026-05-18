Samsung'dan Eski Amiral Gemisine One UI 8.5 Müjdesi! Dağıtım Başladı

Samsung, kısa süre önce Galaxy S25 ve S24 serileri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınlamıştı. Aradan yalnızca birkaç gün geçmesinin ardından şirket, şimdi de Galaxy S23 serisi için beklenen adımı attı. Galaxy S23 kullanıcılarının merakla beklediği One UI 8.5 güncellemesi nihayet dağıtıma çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri geçtiğimiz ay beta sürecine dahil olmuş ve yeni yazılım bu cihazlarda test edilmeye başlanmıştı. Bugün ise kullanıcıların merakla beklediği kararlı One UI 8.5 sürümü resmen yayınlandı. Güncelleme ilk etapta Samsung’un ana vatanı Güney Kore’deki kullanıcılarla buluştu.

Kademeli olarak dağıtılan sürüm S91xNKSU7FZDT yapı numarasıyla gelirken, önümüzdeki hafta içinde küresel olarak da kullanıma sunulması bekleniyor. Bu doğrultuda güncelleme Türkiye’deki Galaxy S23 kullanıcılarına da kısa süre içerisinde ulaşacak.

One UI 8.5 Güncellemesiyle Hangi Yenilikler Geliyor?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi performans, yapay zekâ özellikleri ve arayüz tarafında çeşitli yenilikler sunuyor. Daha akıcı animasyonlar ve geliştirilmiş sistem performansı, yenilenen hızlı ayarlar ile bildirim paneli, pil tüketimini optimize eden yeni güç yönetim özellikleri ve kilit ekranı ile Always On Display için sunulan yeni özelleştirme seçenekleri güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin boyutu her modelde aynı değil. Galaxy S25 serisi için yaklaşık 5 GB boyutundaydı. Galaxy S23 serisinde ise yaklaşık 4.5 GB ile 5 GB arasında. Eğer telefonunuzda yeterli depolama alanı yoksa güncelleme öncesinde gereksiz dosyaları silerek veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak yer açabilirsiniz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Samsung telefonunuza One UI 8.5 güncellemesini yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

"Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin.

"İndir ve Yükle" seçeneğine dokunun.

Telefon yeni güncellemeyi kontrol edecektir. Güncelleme mevcutsa "Şimdi İndir" seçeneğine basın. İndirme tamamlandıktan sonra "Yükle" diyerek kurulumu başlatabilirsiniz.

Güncelleme sırasında cihaz birkaç kez yeniden başlayabilir. Ayrıca kurulumdan önce telefonunuzun şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına ve mümkünse Wi-Fi bağlantısı kullanılmasına dikkat etmenizde fayda var.

Samsung Galaxy S23 Serisi Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung’un 2023 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S23 serisi (S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE) için 4 yıl boyunca büyük Android işletim sistemi güncellemesi sözü verilmişti. Şirket Galaxy S24 serisiyle birlikte bu süreyi 7 yıla çıkarsa da yeni güncelleme politikası maalesef yalnızca Galaxy S24 ve sonrasında piyasaya sürülen modelleri kapsıyor.

Galaxy S23 serisi ise kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkış yapmıştı. Cihazların 2028 yılına kadar güncelleme almaya devam etmesi bekleniyor. Android işletim sisteminin geliştiricisi Google’ın her yıl yeni bir Android sürümü yayınladığı göz önüne alındığında Galaxy S23 ailesinin Android 17 tabanlı One UI 9 sürümüne kadar yükseltilmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy S25 ve S24 serilerinin ardından Galaxy S23 ailesi için de hızlı şekilde One UI 8.5 güncellemesini yayınlaması dikkat çekici. Yeni sürüm sistemi baştan aşağı değiştiren büyük bir devrim sunmasa da performans, pil optimizasyonu ve arayüz akıcılığı açısından kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor.