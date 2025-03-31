Apple'ın iPhone'ları Operatörlerden Kurtarma Planı Elon Musk Engeline Takılabilir

Dünyanın en büyük şirketi ve dünyanın en zengin adamı karşı karşıya geldi. İddiaya göre Apple'ın iPhone'lar için geliştirdiği uydudan iletişim teknolojisi Elon Musk'ı rahatsız etti. SpaceX, federal kurumlara baskı yaparak Apple'ın Globalstar ile yürüttüğü uydu geniş bant çalışmalarını engellemeye çalışıyor.

Elon Musk, Apple'ın Uydu Planlarını Engellemeye Çalışıyor

Akıllı telefon evrimindeki bir sonraki aşama kuşkusuz bağlantı teknolojileri. Üreticiler, şimdilik yalnızca acil durumlar için kullanılan uydu iletişimini güçlendirmeye ve operatörlerin yerini almaya çalışıyor. Ancak bu durum şu an bu alanda tekel konumunda olan Elon Musk'ı rahatsız ediyor.

Bildiğiniz gibi Apple, Globalstar ile işbirliği yaparak iPhone'lara acil durum uydu bağlantısı özelliği sunuyor. Kullanıcılar normal iletişim için olmasa da acil durumlarda bu teknolojiden faydalanabiliyor. Hatta bu özelliğin geçmişte hayat kurtardığı durumlar da yaşandı. Ancak Apple'ın bu projeyi genişletme planları işleri karmaşık hale getiriyor.

Buradaki en büyük sorun ise spektrum hakları. Uydu iletişimi için sınırlı olan bu kaynak, şirketler arasında büyük bir mücadeleye yol açıyor. Elon Musk ise Apple ile Globalstar'ın bu alana girmesini tam da bu nedenle istemiyor. Bu durumu basit bir şekilde anlatmak için otobanları düşünebiliriz.

Uzaydan internet, telefon sinyali gibi şeyler göndermek için görünmez bir "yol" kullanılıyor. Bu yola spektrum deniyor. Ama bu yol sınırsız değil. Apple ise iPhone'larına uydu bağlantısı sağlamak için bu şeritlerden birini kapmak istiyor. SpaceX ise kendi uydularıyla aynı şeritleri kullanıyor ve "Apple buraları alırsa bizim internetimiz yavaşlar" diye korkuyor.

Hatta bu korku öyle bir seviyedeki SpaceX, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak Globalstar'ın yeni uydu ağı için spektrum kullanma talebinin reddedilmesini istedi. Komisyonun kararının ne yönde olacağı şimdiden belirsiz olsa da Apple ve SpaceX arasında ilerleyen yıllarda yeni bir uzay ve teknoloji yarışı yaşanması bekleniyor.