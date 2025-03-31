iOS 19.4 Güncellemesi iPhone’unuz Artık Doktorunuz Olacak

Son birkaç yıldır yayınladığı iOS güncellemeleriyle iPhone kullanıcılarını hayal kıırklığına uğratan ve yenilik yapmamakla suçlanan Apple, iOS 19 ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Hem tasarım hem de özellik anlamında pek çok yenilik sunmaya hazırlanan şirketin sunacağı yeni sürümün merkezinde ise yapay zeka var.

Ancak bu defa şirket iOS 18'in Apple Intelligence'ı gibi "olmasa da olur" diyebileceğimiz özellikler değil, gerçekten de kullanıcıların hayatına dokunan özelliklere odaklanacak. Bunlardan bir tanesi ise sağlığınızı sizin adınıza takip edecek olan yapay zeka destekli bir "sağlık koçu" olacak.

Apple, iOS 19.4 Güncellemesiyle iPhone'lardaki Sağlık Uygulamasını Değiştirecek

Apple, iOS 19.4 güncellemesiyle Sağlık uygulamasını tamamen yenileyecek. 2025’te gelecek güncelleme, kullanıcılarına yapay zeka destekli bir "sağlık koçu" sunacak. Üstelik bu göstermelik bir özellik olmayacak ve gerçek bir doktor deneyimi sunacak.

Geliştirilen yapay zeka, Apple Watch ve diğer sağlık verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunacak. "Mulberry" adlı proje, Apple’ın bünyesindeki doktorlar ve dışarıdan uzmanlarla (beslenme, uyku, kardiyoloji) desteklenecek. Hatta kullanıcılar için hazırlanacak videolarla sağlık trendleri anlatılacak.

Uygulama, iPhone kamerasıyla yemekleri ve antrenmanları analiz edecek. Fitness+ ile entegre çalışacak bu özellik, kullanıcıların beslenme ve spor hedeflerine ulaşmasına yardım edecek. iOS 19, Eylül 2025’te iPhone kullanıcılarına sunulacak. iOS 19.4'ün ise Mart-Nisan 2026’da kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Konuya ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.