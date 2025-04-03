Apple'ın En Güçlü Cihazları Şaşırttı! iPhone 16 Serisi İlk Beşte Değil

AnTuTu, 2025 yılının mart ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. İlk 10'da yalnızca bir iPhone modelinin yer aldı.

iPad Pro 2024 (11 inç), listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 531 bin 837 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 530 bin 476 puan ile iPad Pro 2024 (13 inç) takip etti.

iPad Pro 6 (12,9 inç) üçüncü sırada konumlandı. M2 işlemcisine sahip olan tabletin 2 milyon 123 bin 431 puan aldığı açıklandı. Dördüncü sırada ise 2 milyon 51 bin 482 puan ile iPad Air 2025 (11 inç) bulunuyor. 1 milyon 986 bin 182 puan alan iPad Air 2024 (13 inç) beşinci sırada yer aldı.

Altıncı sırada 1 milyon 950 bin 189 puan ile iPad Pro 4 (11 inç) yer aldı. Bu tableti 1 milyon 805 bin 624 puan ile iPad PRo 5 (12,9 inç) takip etti. Gücünü Apple A18 Pro işlemcisinden alan iPhone 16 Pro modeli ise listenin onuncu sırasında konumlandı.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Ürünleri (Mart 2025)