AnTuTu En Güçlü Telefonları Açıkladı! Zirvede vivo'nun Telefonu Var

AnTuTu, 2025 yılının mart ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede vivo X200 Pro zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden alan vivo X200 Pro isimli akıllı telefon AnTuTu testinde 2 milyon 902 bin 298 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 885 bin 754 puan alan iQOO 13 bulunuyor. Bu telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Üçüncü sırada Dimensity 9400 işlemcisine sahip olan iQOO Neo 10 Pro yer alıyor. Bu telefon 2 milyon 817 bin 285 puan almayı başardı. iQOO Neo 10 Pro'yu 2 bin 789 bin 969 puan ile OnePlus 13 takip etti.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 Pro modeli 2 milyon 789 bin 528 puan ile beşinci sırada konumlandı. Altıncı sırada ise Realme GT7 Pro Racing bulunuyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan telefon 2 milyon 712 bin 889 puan aldı.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Mart 2025)