Apple, Epic Games'i Güvenilmez Bir Şirket İlan Etti: Geliştirici Hesabını Sonlandırdı!

"Things No One Should Lose Sleep On" adlı serinin son bölümünde Apple,Epic Games'in AB'de yeni başlatılan geliştirici hesabını kapatma kararı aldığını belirtiyor.

Epic, bu durumu bir blog yazısında ele alarak, Apple'ı kısmen bir tweet nedeniyle suçluyor. Epic'e göre, Apple'ın bu adımı atması, AB'de rakip bir uygulama pazarı başlatma planlarını engelliyor.

Epic Games Konu ile İlgili Neler Dedi?

Ancak Epic Games yakın zamanda birincil geliştirici hesabına en azından birkaç haftalığına yeniden erişim kazandı. Epic'in bugünkü son blog gönderisinden:

Son zamanlarda, Apple'ın Epic Games'in İsveç AB geliştirici hesabını onayladığını duyurmuştuk. Bu hesabı, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) çerçevesinde, Epic Games Store ve Fortnite'ı Avrupa'daki iOS cihazlarına getirme amacımız vardı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Apple bu hesabı sonlandırdı ve artık iOS için Epic Games Store'u geliştiremiyoruz. Bu durum, DMA'nın ciddi bir ihlali olarak değerlendirilebilir ve Apple'ın iOS cihazlarda gerçek rekabete izin verme niyetinde olmadığını gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve yaşananlar hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz.