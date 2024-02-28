Epic Games Siber Saldırıya Uğradı: Kullanıcı Bilgileri Çalındı!

Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden biri olan Epic Games siber saldırıya uğradı. Bir fidye yazılımı grubu olan Mogilevich kullanıcıların e-postaları, şifreleri, tam adları, ödeme bilgileri, kaynak kodları gibi birçok veriyi ele geçirdi.

Çalınan Veriler Satışa Sunuldu

Oyun şirketleriyle durmadan uğraşmaya ve saldırı gerçekleştiren siber çete Mogilevich, Epic Games'e büyük bir saldırı gerçekleştirdi ve 200 GB'lık veriyi ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında kullanıcıların hassas bilgileri de yer alıyor.

Aynı zamanda şirketin de önemli detaylarına erişen Mogilevich, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Epic Games’in sunucularına sessizce bir saldırı gerçekleştirdik. E-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere 189 gigabayt veriye sahibiz."

Verileri satışa çıkaran siber çete “Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz, tıklayın.” şeklinde bir bağlantı da paylaştı. Verilerin satın alınması için de son gün olarak 4 Mart verildi.

Bilgilerin satın alınmasına ilişkin bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.